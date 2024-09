DJI Osmo Action 4 al prezzo minimo su Amazon

Pubblicità

Se siete alla ricerca di una Action Cam di qualità, che non teme rivali e con caratteristiche tecniche importanti, allora DJI Osmo Action 4 è quello che fa per voi, soprattutto adesso che su Amazon viene venduta a 274 euro, anziché 315.

Dotata di un sensore da 1/1.3″, apertura f/2.8 e pixel di dimensioni 2,4 μm, la fotocamera è in grado di registrare video in 4K a 120 fps e offre un campo visivo grandangolare di 155°, ideale per catturare immagini dettagliate anche in condizioni di luce scarsa.

La Osmo Action 4 è equipaggiata con tecnologie di stabilizzazione come HorizonSteady a 360° e RockSteady 3.0/3.0+ per riprese FPV, oltre a HorizonBalancing e HorizonSteady per le riprese orizzontali.

Un recente aggiornamento, peraltro, introduce una funzione i pre registrazione, che permette di catturare da 5 a 60 secondi prima che si prema il pulsante di registrazione.

La videocamera, inoltre, supporta il profilo colore D-Log M a 10 bit, permettendo di catturare una gamma dinamica estesa con oltre un miliardo di colori, rendendo più flessibile il processo di post-produzione. Un sensore di temperatura del colore contribuisce a mantenere tonalità realistiche, sia all’aperto che al chiuso o sott’acqua.

La batteria offre oltre 2,5 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida, raggiungendo l’80% in 18 minuti. Inoltre, è progettata per funzionare a temperature estreme, garantendo fino a 150 minuti di registrazione a -20°C.

Tra le altre caratteristiche, la fotocamera è dotata di tre microfoni con riduzione del rumore del vento e supporta lo streaming live tramite Wi-Fi. Può essere utilizzata fino a 18 metri di profondità senza custodia, rendendola adatta anche per immersioni. Un’alimentazione esterna può mantenere la videocamera carica durante le sessioni di streaming prolungate.

La versione in sconto è la combo standard, che include Osmo Action 4, una batteria, un supporto per adattatore a sgancio rapido e alcuni accessori per iniziare.

Potete acquistarla a 274 euro direttamente su Amazon a questo indirizzo.

