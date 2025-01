eBay e Klarna portano il Compra ora paga dopo in Italia

Pubblicità

eBay e Klarna, piattaforma globale di pagamenti e assistente per lo shopping, hanno annunciato l’espansione di una collaborazione strategica in mercati europei chiave, inclusa l’Italia. Grazie a questa collaborazione, su eBay gli acquirenti avranno accesso alle opzioni di pagamento “Compra ora, paga dopo” (BNPL, Buy Now, Pay Later) di Klarna, beneficiando di maggiore scelta e flessibilità.

Il sito di e-commerce riferisce che l’iniziativa offre agli acquirenti maggiore scelta e flessibilità nei metodi di pagamento e “si allinea con le preferenze in evoluzione degli acquirenti moderni”.

Secondo un recente studio di PYMNTS Intelligence, quasi la metà dei consumatori Gen Z e Millennial ha utilizzato il “Compra ora, paga dopo” negli ultimi 12 mesi. Dopo il lancio in Germania, le opzioni di pagamento flessibili di Klarna saranno disponibili per milioni di acquirenti su eBay in Regno Unito, Austria, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna, con l’obiettivo di espandere ulteriormente la copertura geografica.

In Italia è offerta l’opzione “Paga in 3 rate senza interessi”. Gli acquirenti scelgono eBay per l’ampio inventario, che spazia dagli oggetti da collezionismo agli articoli di lusso di seconda mano, fino ai ricambi auto difficili da trovare altrove. Grazie all’integrazione in eBay di Klarna e al servizio “acquista ora, paga dopo” senza interessi, è possibile dilazionare il pagamento degli acquisti.

eBay affemra che il mercato della rivendita è in forte crescita, trainato dalla crescente attenzione alla sostenibilità. Gli utenti possono rivendere i propri articoli acquistati tramite l’app direttamente su eBay grazie a un sistema che importa automaticamente dettagli e immagini degli annunci.

Questa funzionalità, disponibile in Regno Unito, Germania, Spagna, Italia, Francia, Austria e Paesi Bassi, permette agli utenti di dare nuova vita ai propri acquisti, generando entrate extra e contribuendo all’economia circolare.

Il sito di vendita e aste online spiega che l’integrazione di Klarna si inserisce in una strategia volta a offrire agli acquirenti “la massima scelta, flessibilità e controllo nelle modalità di pagamento, facilitando l’acquisto di prodotti unici e rispondendo alle esigenze di un pubblico più giovane”.

Oltre a Klarna è ovviamente possibile utilizzare varie opzioni di pagamento, tra cui le principali carte di credito e debito e i portafogli digitali.

Tutte le notizie su Finanza e Mercato sono nella sezione dedicata di macitynet.