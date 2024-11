Instagram condivide la posizione per restare vicini a chi conta

Pubblicità

Finalmente anche su Instagram (gruppo Meta – Facebook – WhatsApp) arrivano funzioni per condividere la posizione al volo, come già visto in Apple Dov’è oltre che nella maggior parte degli altri social.

Ricordiamo che una funzione di Apple integrata nell’app Dov’è permette di condividere la propria posizione con gli amici: basta aprire l’app Dov’è, toccare “Io” nella parte inferiore dello schermo, quindi attiva “Condividi la mia posizione”. Dalla sezione “Persone” dell’app Dov’è possiamo scegliere con chi condividere la nostra posizione, avviando una persona amica o un membro della famiglia quando la posizione cambia.

Una funzionalità simile è ora in arrivo su Instagram; a riferirlo è lo stesso social indicando l’arrivo di “altri modi per esprimersi” e “creare amicizie più solide nei DM” (Direct Messages, in altre parole i messaggi privati che arrivano sulla chat presente all’interno di Instagram).

Il social del gruppo Meta spiega: “Le persone usano spesso i DM per rimanere in contatto e condividere aggiornamenti con gli amici su Instagram. Che tu voglia condividere come ti senti o organizzare un incontro di persona, troverai nuove funzioni che ti aiuteranno a restare in contatto con gli amici nei DM. Con 17 nuovi pacchetti di adesivi, un’area degli adesivi per i DM aggiornata e soprannomi per te e il tuo gruppo”.

Adesso è possibile personalizzare i nomi nei DM aggiungendo un soprannome per noi e i vari amici. I soprannomi appaiono solo nelle chat dei DM e non modificano il nome utente da nessun’altra parte su Instagram.

È sempre l’utente a decidere e può cambiare soprannome in qualunque momento, così come scegliere chi può modificarlo in una chat. Per impostazione predefinita sono le persone che si seguono, ma è possibile modificare quest’opzione in modo che solo noi possiamo aggiornare il soprannome.

Per creare un soprannome, basta toccare il nome della chat in alto nella parte superiore della conversazione, poi toccare “Soprannomi” e il nome utente della persona per la quale si aggiungere un nickname nella chat.

La condivisione della localizzazione arriva anche nei DM, permettendo di comprendere tempi di arrivo, attività in corso o trovare altre persone in un ambiente affollato (es. in un concerto). Le attività in tempo reale possono essere condivise solo nei DM nelle chat uno a uno, scadono dopo un’ora e sono disattivate per default.

Quando si attiva la condivisione nei messaggi su Instagram, solo la persona in quella specifica chat può vedere la nostra posizione, e quest’ultima non può essere inoltrata a terzi. È possibile annullare la condivisione della posizione in qualunque momento. Il social spiega che la condivisione della posizione e la ricerca delle persone non sono disponibili in tutti i paesi o in tutte le zone.