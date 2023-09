GOGOBEST GF100, triciclo elettrico da città in sconto

Con GOGOBEST GF100 anche l’anziano può recuperare completamente la sua autonomia: si tratta infatti di un triciclo elettrico che permette di spostarsi agevolmente per la città anche per chi ha disabilità motorie o semplicemente problemi di equilibrio. Chi è interessato al momento lo trova in offerta online.

Come una bicicletta elettrica, ma con due ruote posteriori per assicurare una completa stabilità anche da fermi e senza dover poggiare i piedi. Usa un motore da 350 Watt e può spingere anche su salite con una pendenza massima di 30°.

La batteria si ricarica in 5-6 ore e promette fino a 70 chilometri di autonomia con una sola carica, dato che chiaramente varia – tra le altre cose – in base al peso della persona, al tipo di manto stradale e alla pendenza del percorso.

C’è il cambio Shimano a 7 marce e un ampio cestino al posteriore che può sorreggere fino a 25 chilogrammi, quindi abbastanza per sorreggere un animale domestico oppure le buste della spesa.

E poi ruote da 24 pollici, freni a tamburo e manubrio curvo per una guida più comoda, dove trova posto uno schermo LCD resistente a pioggia e polvere dove poter tenere d’occhio tutte le statistiche tra velocità, chilometri percorsi e livello della batteria.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 999,99 € potete risparmiare 100 € spendendo 899,99 €. Vi basta inserire il codice NGN159G nel carrello prima dell’acquisto. In omaggio anche un paio di guanti antivento.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.