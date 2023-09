Intel Core Ultra Meteor Lake sfideranno Apple Silicon da dicembre

Nell’ambito dell’evento Innovation 2023, Intel ha indicato quando arriveranno le nuove CPU mobile Core Ultra Meteor Lake, ovvero il 14 dicembre. Dei chip in questione sono stati rivelate specifiche complete, compresi dettagli sul numero di core, frequenze, ecc.

Il produttore evidenzia che i processori Core Ultra “Meteor Lake” sono “modulari” e che integrano un NPU (neural processing unit) quella che Intel in precedenza chiamava VPU, unità pensata per funzionalità utili nell’ambito dell’intelligenza artificiale, senza pesare sui core principali.

Il produttore ha evidenziato ancora che il design di questi chip è basato su chiplet per il settore consumer, merito della tecnologia di packaging Foveros. Oltre alla NPU, e miglioramenti in termini di prestazioni di efficienza energetica, il processo produttivo Intel 4 (a 7 nanometri) per il chiplet dei core x86, promette prestazioni grafiche migliorate rispetto a prima grazie alla GPU Arc integrata (“a livello di grafica discreta”).

Sul palco dell’evento, il CEO Paul Gelsinger ha presentato esempi di utilizzo e Jerry Kao, chief operating officer of Acer, ha mostrato alcuni laptop in arrivo con Core Ultra, riferendo che l’azienda taiwanese ha collaborato con i team di Intel ad una serie di applicazioni che sfruttano l’AI, la piattaforma Intel Core Ultra e allo sviluppo del toolkit OpenVINO, e librerie AI in grado di sfruttare peculiarità hardware dei nuovi processori.

Intel ha riferito anche di novità per il mondo server, con il suo processore Sierra Forest, con arrivo previsto per la prima metà del 2024 e una “versione fino a 288 core” (core fisici, non thread). Da una slide circolata in precedenza, si evince che il fratello maggiore di Sierra Forest, Granite Rapids, è previsto in versioni fino a tre chiplet di calcolo. I due progetti sono compatibili a livello socket e Intel ha quindi realizzato una versione di Sierra Forest con 2 chiplet, ognuno con 144 core, oltre quando previsto dall’originale configurazione a singolo chiplet.

Oltre a Meteor Lake e Sierra Forest, è stato mostrato un wafer del chip del successore di Meteor Lake, Arrow Lake. Quest’ultimo prevede chiplet di calcolo creati con il processo Intel 20A e dovrebbe arrivare nel 2024. Il processo 20A è indicato come il primo con PowerViA, tecnologia di alimentazione dal retro, e nuovi transistor GAAFET ribattezzati RibbonFET.

Secondo il Ceo Pat Gelsinger sarà con la generazione Arrow Lake che i chip Intel saranno in grado di rivaleggiare con Apple Silicon, come segnala 9to5Mac. Dopo 20A la roadmap prevede 18A, affinamento che Intel prevede per la fine 2024 ed è quello che dovrebbe essere alla base di Lunar Lake e Panther Lake, chip che, nei piani di Intel, dovremmo vedere tra fine 2024 e il 2025.