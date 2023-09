iOS 17 è il colpo di genio per la scansione dei codici QR

Tra le tante novità, iOS 17 include anche una piccola, ma necessaria, modifica al processo di scansione dei codici QR tramite l’app Fotocamera. Con l’aggiornamento di quest’anno, infatti, il pulsante che appare quando si scansiona un codice QR è posto nella parte inferiore dell’app, proprio sopra il pulsante di scatto, e non si sposta. Finalmente.

Quando Apple ha introdotto il supporto alla scansione dei codici QR con l’app Fotocamera su iPhone in iOS 11, il popup appariva come se fosse una notifica push nella parte superiore dell’interfaccia. Con iOS 13, Apple ha ridisegnato l’interfaccia per inserire un pulsante giallo direttamente nel mirino della fotocamera stessa. Il problema? Quel pulsante giallo si spostava mentre si muoveva la fotocamera.

Questo design è stato un punto critico per molti utenti – specialmente perché i codici QR sono diventati rapidamente popolari durante la pandemia. È un po’ come giocare a nascondino cercando di toccare il pulsante del codice QR.

Codici QR in iOS 17

Tuttavia, in iOS 17 Apple ha finalmente risolto il fastidioso problema. Adesso, quando si scansiona un codice QR, il pulsante collegato appare nella parte inferiore dell’interfaccia della fotocamera, proprio sopra il pulsante di scatto.

Questo rende più facile toccarlo con una mano e non si deve più inseguire il pulsante che si muove. Anche se per alcuni il pulsante dovrebbe, e potrebbe, essere più grande, si tratta comunque di un passo nella giusta direzione.

Ricordiamo che iOS 17 è ora disponibile per tutti, dopo il periodo di beta testing. L’aggiornamento include la nuova modalità StandBy, widget interattivi, un motore migliorato per autocorrezione e altro ancora.

Il nuovo sistema operativo iOS 17 è stato rilasciato in concomitanza con il lancio della nuova gamma di iPhone 15 e 15 Pro. Per tutto quello che c’è da sapere su iOS 17 il link da seguire è questo, mentre per la nostra recensione di HomePod 2 potete partire da questo link.