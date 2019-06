iOS 13, il tema scuro nell’applicazione Promemoria sarà così

La parte più gustosa e curiosa delle novità che potremmo vedere oggi quando si parla di iOS 13 è certamente il tema scuro. In molti si chiedono come sarà e oggi, dopo quelle dei giorni scorsi, arriva una nuova anticipazione. La diffonde Benjamin Geskin che, dopo l’immagine del nuovo controllo volume, presenta una schermata in tema dark dell’applicazione Promemoria.

Il programma viene presentato con una foto dello schermo di un iPhone da cui si vede un profondo cambiamento dell’interfaccia che va a confermare quelle viste in una versione per iPad apparsa alcuni giorni fa. Quel che però non si vedeva nella versione per il tablet era proprio il tema scuro dominante che prende il sopravvento sull’iPhone.

Dalla foto si nota in particolare che lo sfondo è completamente nero e non “grigio siderale” come si era vociferato in passato. Usando uno schermo completamente nero, Apple potrebbe ridurre sensibilmente il consumo di energia di iPhone, in particolare degli ultimi modelli il cui schermo OLED spegne totalmente i pixel che devono essere neri.

Geskin, riferisce 9to5Mac, sostiene che l’immagine deriva da una versione di inizio marzo di iOS 13, quindi la versione finale dell’interfaccia di Promemoria potrebbe anche essere diversa.

Le conferme (o le smentite) questa sera alla WWDC 2019 su iOS 13, di cui il tema scuro potrebbe essere solo una delle novità.