4 giorni di Sconti fino a -40€ su Smartphone e Tablet Ricondizionati TrenDevice

Su TrenDevice le occasioni sono sempre dietro l’angolo. Dal 3 al 6 Giugno vi aspettano 4 giorni di Sconti fino a -40€, grazie ai quali potrete risparmiare sull’acquisto di Smartphone, Tablet ed Apple Watch Ricondizionati. Mai come per questa promozione, la velocità è tutto, perché gli sconti non sono uguali tutti quattro i giorni, infatti solo oggi 3/06 puoi risparmiare ben 40€ sul tuo acquisto, mentre più aspetti e minore sarà lo sconto dei prossimi giorni:

1° Giorno (3 Giugno): Sconto -40€

2° Giorno (4 Giugno): Sconto -30€

3° Giorno (5 Giugno): Sconto -20€

4° Giorno (6 Giugno): Sconto -15€

Per usufruire degli sconti il codice da utilizzare è uguale tutti quattro i giorni: 4TIMES

I Ricondizionati TrenDevice sono tutti perfettamente funzionanti e classificati in base a 3 condizioni estetiche: Premium (grado A+), indica che il dispositivo è in ottime condizioni sia tecniche che di forma, può eventualmente presentare qualche piccolo difetto estetico difficilmente notabile. Smart (grado A) indica che è in buone condizioni ma con difetti estetici sulla scocca e/o lievi graffi sullo schermo, visibili in controluce o a schermo spento. Low Cost (grado B/C) indica che il dispositivo è vostro ad un prezzo imbattibile: presenta lievi difetti estetici ma in compenso, rinunciando alla perfezione estetica, il risparmio rispetto al nuovo che potrete ottenere è ovviamente maggiore rispetto alle altre due condizioni.

Il perfetto funzionamento di ogni Smartphone e Tablet ricondizionato in vendita su TrenDevice è garantito dal processo di rigenerazione effettuato da tecnici specializzati. A questo link trovate un breve video in cui vengono mostrate alcune fasi del processo che avviene nei laboratori TrenDevice.



Se la vostra scelta d’acquisto ricade su un iPhone Ricondizionato, dovete sapere che su tutti i modelli è presente l’opzione Colore a Sorpresa che vi permetterà di risparmiare ancora di più, ideale per chi non ha particolari preferenze per la scelta del colore. Cosa significa? Nella scheda prodotto, selezionando l’opzione “colore a sorpresa”, riceverete il dispositivo a seconda del colore disponibile a magazzino.

Sul sito TrenDevice è novità proprio di questi giorni l’arrivo dell’iPad Pro 11” Ricondizionato: Schermo da 11 pollici con risoluzione di 1.668 x 2.388 pixel. Fotocamera principale da 12 MP con flash quadruplo a due tonalità e fotocamera frontale da 7 MP. CPU Apple A12X, cinque microfoni per chiamate e registrazione audio e video. Il tutto per un peso di 468 grammi.

Tutti gli Smartphone, Tablet ed Apple Watch Ricondizionati proposti in vendita su TrenDevice, hanno la Garanzia di 1 anno e il Reso Gratis nei primi 14 giorni. Inoltre potete pagare anche alla consegna senza costi extra.

Non perdete tempo e approfittate di questi 4 giorni di sconti dal 3 al 6 Giugno: andate su TrenDevice e utilizzate il codice 4TIMES.

TrenDevice nasce nel 2014 ed è l’azienda leader in Italia per acquistare e vendere Smartphone e Tablet Ricondizionati con oltre 130.000 clienti serviti, oltre 3.950 recensioni certificate ed un indice di soddisfazione della clientela pari al 96%.