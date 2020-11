iOS 14.2 corregge il fastidioso bug dell’avviso di aggiornamento

Negli scorsi giorni Apple ha rilasciato la versione 14.2 GM (Golden Master) per sviluppatori e beta tester pubblici in modo tale da correggere un bug particolarmente fastidioso che ha colpito chi ha utilizzato le versioni beta di iOS, anche se è passato al percorso “normale” delle versioni approvate per tutti di iOS 14 e di iPadOS 14.

In iOS 14.2 il bug fastidioso che viene corretto è quello che comunica in continuazione agli utenti che “È disponibile un nuovo aggiornamento di iOS. Effettua l’aggiornamento da iOS 14 Beta”. La parte più fastidiosa è che si tratta di una notifica attiva in tutto il sistema, che sostanzialmente blocca qualsiasi attività fino a che non viene premuto il tasto “chiudi”.

La versione 14.2 GM si trova andando nei settaggi degli iPhone e iPad iscritto al programma degli sviluppatori o della beta pubblica. Se si sta vedendo il messaggio pur essendo tornati alla track normale delle versioni “per tutti” del sistema operativo di telefoni e tablet di Apple, è possibile sempre iscriversi nuovamente alla versione beta, seguendo queste istruzioni, e poi effettuare l’aggiornamento. Essendo una versione beta, non solo ci sono possibili bug (come questo che viene corretto), ma c’è anche il rischio di perdere dati e informazioni, quindi è praticamente obbligatorio effettuare un backup su iCloud o utilizzando iTunes.

Questa non è la prima volta che è venuto fuori un bug particolarmente fastidioso di questo tipo durante una beta pubblica. La stessa cosa era successa con il periodo di beta pubblica di iOS 12, quando la durata della beta era arrivato al limite di scadenza e una notifica generata nella interfaccia della Springboard (la home) di iOS interrompeva continuamente le attività degli utenti.

Ci sono varie altre novità che hanno trovato spazio in iOS 12 GM, a parte questa risoluzione di problemi. Sono stati ridisegnati i comandi di AirPlay 2, modificati i controlli riproduzione multimediali dalla schermata di blocco, e infine è stato aggiunto Shazam al Centro di Controllo. Per attivare Shazam nel centro di controllo è necessario avere la beta iOS 12.4, aprire la app Impostazioni, scegliere Centro di Controllo, e cercare Shazam sotto “Più controlli”. A quel punto si può aggiungere al Centro di Controllo e provvedere poi a riorganizarne l’ordine dei componenti.

Infine, sono disponibili anche dei nuovi wallpaper nella apposita schermata: si tratta di otto wallpaper in versione light e dark, che permettono di avere una più articolata personalizzazione dello schermo bloccato e della schermata home. Ci sono più di 100 nuovi emoji, inclusi animali, cibo, facce, casalinghi, strumenti musicali e altri tipi di modifiche gender-inclusive alla rappresentazione delle persone.

Non è finita, perché sugli iPhone e iPad con sensore LiDAR adesso l’app Lente di ingrandimento se riconosce una persona ne mostra la distanza. È stato aggiunto il supporto per il Leather Sleeve con MagSafe degli iPhone 12, ottimizzata la carica degli AirPods per allungarne la vita, notifiche se l’audio degli AirPods o di altre cuffie è troppo elevato, il supporto per Intercom con gli HomePod e HomePod mini, la possibilità di avere statistiche anonime sulla Notifica Esposizione per poterle comunicare alle autorità.

