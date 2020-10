iPad 10,2 2019 con Wi-Fi + Cellular al prezzo più basso: 399 €

Apple ha lanciato col nuovo iPad 10,2 pollici, ma quello vecchio va in sconto su Amazon ed è un eccezionale affare: 399 euro per la versione da 128 GB con rete cellulare.

Stiamo parlando di un dispositivo quasi identico a quello appena lanciato. Le differenze e la nostra opinione le trovate in questo articolo che fa una recensione dell’ultimo modello. In sintesi però cambia una sola cosa: il processore (A12 invece del vecchio A10), per il resto siamo di fronte allo stesso tablet. Ecco le caratteristiche del modello in sconto

Display Retina da 10,2″

Chip A10 Fusion

Sensore di impronte digitali Touch ID e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 8MP, fotocamera anteriore FaceTime HD da 1,2MP

Altoparlanti stereo

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

Segnaliamo in particolare lo schermo di generose dimensioni, la compatibilità con la Smart Keyboard che si collega attraverso un sistema di aggancio magnetico che alimenta anche l’accessorio e quella con la Apple Pencil. A giudizio di Macitynet, che aveva recensito questo iPad al momento del lancio si tratta di un eccellente prodotto e a questo prezzo un affare migliore dell’acquisto del nuovo, ovviamente se vi interessa la rete cellulare. Ricordiamo che il nuovo modello in versione base (senza rete cellulare) costa 389 euro

