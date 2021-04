L’uscita di iPad Pro 2021 è attesa per il 21 e 22 maggio

La scorsa settimana Apple ha presentato i nuovi iPad Pro 2021, da 11 e 12,9 pollici, entrambi con processore M1 più veloce e un nuovo display mini-LED nella versione più grande del tablet: entrambi i modelli saranno disponibili per il preordine a partire dal 30 aprile e Apple ha dichiarato che saranno spediti nella seconda metà di maggio. In rete ci sono già le presunte date di rilascio.

Nel dettaglio, il leaker Jon Prosser, ritiene che iPad Pro da 11 pollici sarà disponibile il 22 maggio. Il modello più grande da 12,9 pollici, invece, che presenta un nuovo display mini-LED, sarà spedito il ​​giorno prima, il 21 maggio.

Vale la pena notare che il 22 maggio, ipotetica data di lancio di iPad Pro 2021 da 11 pollici è sabato. Apple in genere si astiene dal lancio di prodotti durante il fine settimana. Ma c’è un altro dettaglio che non convince appieno: solitamente la multinazionale di Cupertino rende disponibili in contemporanea diversi modelli dello stesso dispositivo, risulta così insolita la scelta di introdurre il modello top da 12,9″ di venerdì 21 maggio e solo il giorno dopo la versione da 11 pollici.

Anche se è vero che per alcune generazioni di iPhone Apple ha stabilito giorni diversi di disponibilità, la mossa è stata costretta dai ritardi causati dalla pandemia con alcune settimane intercorse tra un rilascio e l’altro. Per questa ragione non risulta chiara la logica sottesa a un rilascio in giorni diversi a solamente 24 ore di distanza uno dell’altro.

Prima dell’annuncio dei nuovi tablet di Apple la scorsa settimana, i rapporti avevano suggerito che la Mela stia incontrando notevoli limitazioni di fornitura. Secondo quanto riferito, la carenza di chip in corso avrebbe un impatto su molti dei fornitori di Apple: il ritardo tra l’annuncio e le spedizioni dei nuovi dispositivi sembra confermare questi rapporti.

In passato Apple ha annunciato prodotti che ha spedito comunque dopo poche settimane, quindi la situazione non è del tutto peculiare. Ad ogni modo, sebbene siano note le date per i nuovi iPad Pro 2021, si è ancora in attesa di conoscere i dettagli sull’uscita di iMac da 24 pollici ridisegnato, che Apple afferma di spedire nella seconda metà di maggio.

Tutte le novità su iPad Pro 2021 potete leggerle a questo indirizzo, mentre se volete un confronto tra i diversi modelli di iPad Pro al momento in vendita, dal 2018 in poi, il link da seguire è questo.