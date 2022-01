Con iOS 15.4 le app terze parti possono sfruttare ProMotion

Quando iOS 15.4 ora in versione beta sarà rilasciato per tutti, anche le app terze parti potreanno sfruttare la tecnologia ProMotion, con aggiornamento dello schermo fino a 120 Hz, presente sugli iPhone 13 Pro.

Ricordiamo che iPhone 13 Pro supporta il refresh rate fino a 120Hz: lo schermo Super Retina XDR con tecnologia ProMotion si aggiorna da 10 a 120 volte al secondo: aumenta la frequenza di aggiornamento in modo intelligente quando c’è bisogno di prestazioni grafiche al top, altrimenti lo riduce per risparmiare batteria.

Apple aveva riferito la possibilità per terze parti di usare la tecnologia ProMotion ma un bug nella tecnologia Core Animation ha finora impedito di sfruttarla al massimo con app di terzi, di fatto “limitate” ai 60Hz. Il problema a quanto pare è stato risolto nella beta 1 di iOS 15.4 – versione beta per ora nelle mani dei soli sviluppatori, permettendo finalmente alle app di terze parti di offrire ProMotion con refresh rate fino a 120Hz e quindi una visualizzazione più “snella”, adattando inoltre ancora meglio la velocità a quella del dito che scorre sul display.

Lo sviluppatore Christian Selig ha scritto su Twitter che Apple ha comunicato che il problema è stato risolto in iOS 15.4, modifica che è egli stesso è in grado di confermare. iOS aumenta automaticamente la frequenza di aggiornamento dello schermo per le animazioni standard dell’interfaccia utente, senza bisogno dell’intervento degli sviluppatori.

Yay, got a little message from someone at Apple today that this is fixed in the iOS 15.4 betas and all apps automatically get 120 Hz animations on supported iPhones going forward, and just confirmed myself. (See attached, 1/120 = 8.33 ms) 🥳🥳🥳 https://t.co/EtZ9zkrM6S pic.twitter.com/04cl8uLb11

— Christian Selig (@ChristianSelig) January 27, 2022