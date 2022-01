Serially, lo streaming TV gratuito supera oltre 40.000 utenti

Serially, la piattaforma streaming italiana gratuita dedicata a serie TV internazionali inedite in Italia, comincia il 2022 con un primo risultato sorprendente: oltre 40.000 utenti registrati. In soli tre mesi è stato raggiunto un risultato che sottolinea l’ottima partenza ottenuta dopo il lancio ufficiale del 14 ottobre 2021, con un andamento di crescita che si conferma costante.

A questo trend si aggiungono anche i dati che mostrano come gli utenti si stiano appassionando alla piattaforma e aumentino la fruizione dei contenuti. Il 60% dei registrati ha visionato almeno due serie TV e, di questi, il 55% ne ha viste più di tre. Questi dati sono significativi perché costituiscono una media tra gli early adopter di ottobre e i nuovi arrivati, segnando un crescente interesse nei confronti del progetto e dell’offerta.

Un altro dato significativo è il tempo medio trascorso sulla piattaforma che segna una linea di crescita continua, vantando infatti un incremento del 42% nel secondo mese, e segnando un progresso aggiuntivo nel terzo mese del 59%. In questi primi mesi di Serially emergono anche alcuni dati in relazione ai gusti degli utenti in quanto a tipologia di serie TV: i titoli preferiti della piattaforma appartengono rispettivamente ai generi fantasy, comedy-drama e thriller.

Il titolo che ha appassionato di più gli utenti è Cupido, un fantasy che racconta in chiave moderna la storia degli Dei dell’amore: i Cupidi. Questa serie TV aveva già riscosso grande successo in Spagna, che ha trovato quindi conferma poi anche in Italia. Seconda classificata si posiziona Brassic, la comedy-drama UK considerata la serie TV di maggior successo degli ultimi sette anni nel Regno Unito.

Segue Si Fueras Tu, il thriller spagnolo che vede come protagonista Maria Pedraza, volto noto per la partecipazione in Elite e La casa di carta. A sorpresa, vista la recente pubblicazione nel mese di dicembre, seguono la classifica Beowulf, la serie storica dedicata al famoso poema epico anglosassone, e 12 Deadly Days, una comedy-thriller a tema natalizio. Quest’ultima serie in particolare, ha catturato l’attenzione di nuovi utenti diventando anche la serie più seguita su Serially nei giorni precedenti al Natale.

«Questi primi risultati sono sicuramente più che incoraggianti e ci confermano l’interesse crescente da parte degli utenti nei confronti della nostra piattaforma» dichiara Alessandro Mandelli, CEO di Serially. «Non avere un vincolo di abbonamento, in un periodo storico come quello attuale che vede rincari legati ai servizi e alle materie prime, rende Serially una soluzione ideale per gli italiani alla ricerca di forme di intrattenimento che non gravino sulle spese mensili». E ancora «La piattaforma è l’alternativa perfetta per chi vuole sentirsi libero di valutare diversi titoli senza attivare un ulteriore abbonamento».

Serially è visibile in streaming online da questa pagina, su dispositivi mobili attraverso l’app disponibile per iPhone e iPad, Android, su Smart TV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà il rilascio anche per Samsung e LG che avverrà nei prossimi mesi.

