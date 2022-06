Spazzola elettrica per pulire le scarpe a 34,48 euro

Se avete sempre le scarpe sporche e volete pulirle in dieci minuti, c’è una spazzola speciale in offerta a 34,48 euro. E’ la Xiaomi XM-S1, che combina due diversi gruppi di setole ad un motore a vibrazioni soniche per garantire una pulizia rapida, efficace e profonda.

Usa una batteria di tipo 18650 da 1.200 mAh che promette fino a 90 minuti di utilizzo con una sola carica (consuma solo 0.8 Watt), minutaggio che secondo le specifiche tecniche permettono di pulire fino a 10 paia di scarpe prima di doverla ricaricare. La spazzola è piuttosto maneggevole: dalla forma cilindrica (è lunga 21 centimetri e ha un diametro di 5 centimetri), ha una grande spazzola sul lato e una più piccola e con setole più morbide ad una delle due estremità.

E’ certificata IPX7, quindi si può usare senza temere che un po’ di acqua possa rovinarla. Il motore può essere regolato su tre diverse modalità: una è per la pulizia morbida e permette di rimuovere lo sporco dalle scarpe in gomma e quelle più lucide senza agire in profondità, senza danneggiare lo strato protettivo superiore. Una seconda modalità è invece più invasiva e si può usare anche sulle scarpe in rete, pulendo perfino in profondità dentro le crepe e rimuovendo le macchie più ostinate. Una terza modalità, mista, è progettata appositamente per eliminare le macchie su tomaio e suola.

L’azienda consiglia di usare la schiuma progettata appositamente per questo tipo di pulizia in combinazione con la spazzola per ottenere i risultati migliori: dopo aver sfregato a sufficienza basta asciugare con un panno morbido per avere la scarpa pronta all’uso.

Chi intende acquistare la spazzola Xiaomi XM-S1, in vendita a 43,09 euro, al momento la trova in sconto del 20% a 34,48 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.