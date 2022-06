Da Hagibis la dock 10 in 1 per potenziare smartphone, tablet e Mac

Hagibis presenta una dock 10 in 1, in grado di aumentare la connettività di molti prodotti apple, e non solo, come smartphone, tablet e Mac. Al momento si acquista a poco più di 50 euro direttamente a questo indirizzo.

Come già accennato si tratta di una piccola dock, che può anzitutto alloggiare uno smartphone o un tablet nella fessura apposita. Naturalmente, le potenzialità dell’hub non si esauriscono qua. Ed infatti, sono tante le porte che mette a disposizione. Oltre alla funzione di phone stand, offre due porte USB-C, una delle quali supporta il protocollo PowerDelivery a 100W, consentendo dunque ricariche rapide anche per i Macbook di Apple. Non solo propone anche un ingresso HDMI con supporto 4K a 60Hz, in grado dunque di proiettare il dispositivo portatile sulla TV del salotto.

Ancora, questa piccola dock integra una porta Gigabit Ethernet, in grado di aggiungere connessione cablata a dispositivi che non ne sono dotati, così da ottenere una connessione più stabile. Non finisce qui, tra gli altri connettori e ingressi, questa dock propone anche 2 USB full size 3.0, oltre che un lettore per schede SD e MicroSD. Infine, sul lato, è disponibile anche un jack per cuffie da 3,5 mm.

Questa particolare dock viene spesso venduta ad un prezzo di listino di circa 75 euro, ma al momento la si può portare a casa a poco più di 50 euro.

