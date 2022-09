L’inflazione porta aumenti al prezzo di iPhone 14 e non solo

Apple ha approfittato del lancio della lineup di 14 per un aumento generale dei prezzi dei suoi prodotti. Nell’ambito del keynote del 7 settembre, i dirigenti della Casa di Cupertino hanno riferito che i prezzi per la maggior parte dei suoi dispositivi non sarebbero cambiati ma questo è vero solo per gli Stati Uniti. In Europa in generale e in Italia, a causa delle forti fluttuazioni valutarie e dell’inflazione galoppante, Apple ha rivisto al rialzo i prezzi di vari prodotti.

Per iPhone 14 si parte da 1029,00 euro

L’iPhone 14 parte da 1029,00 euro, un aumento rispetto al prezzo di listino di iPhone 13 che al lancio era di 939,00 euro, sono quindi 90 euro in più rispetto al prezzo del modello base dello scorso anno. L’aumento dei prezzi fa saltare il prezzo di iPhone 14 Pro modello top di gamma, nella variante con unità di archiviazione da 1TB, a ben 2139,00 euro.

Unica consolazione, la possibilità di avere l’iPhone 14 Plus con display da 6,7″ a un prezzo leggermente inferiore (1179 euro) del prezzo di listino dell’iPhone 13 Pro Max base (1289,00 euro) con display della stessa dimensione.

Chi sperava nel rilascio della lineup di iPhone 14, per vedere un abbassamento dei prezzi di iPhone 13, e iPhone 12, resterà deluso: iPhone 12, l’iPhone 13 mini e l’iPhone 13 sono venduti agli stessi prezzi di prima da Apple: rispettivamente 839 €, 839 € (bis) e 939 € nelle versioni base – l’11, il 12 mini e il 13 Pro non sono più commercializzati.

Peggio ancora con iPhone SE che parte da 559,00 euro nella variante base da 64GB (già costoso prima e ora addirittura aumentato: il prezzo di listino precedente partiva da 529,00 euro).

Anche Apple Watch costa di più

Con Apple Watch la musica non cambia e i prezzi della Series 8 partono da 509,00 euro per la variante GPS e da 629,00 euro per la variante GPS+Cellular, rispettivamente 70€ e 90€ euro rispetto alla Series 7. R

espiro di sollievo per il nuovo Apple Watch SE con prezzo a partire da €309 (Iva inclusa), identico al precedente; bisogna ad ogni modo sottolineare che ora è sparito dai listini l’Apple Watch Series 3 e quindi il prezzo di ingresso per uno smartwatch Apple è aumentato di 80,00 euro.

Gli AirPods Pro di 2a generazione costano 299 euro, 20 euro in più rispetto alla prima generazione (che non è più commercializzata da Apple. Anche gli AirPods 3 (presentati a ottobre dello scorso anno) costano di più: ora sono venduti 209,00 euro, in pratica 10 euro in più rispetto a prima; stesso discorso per la variante con custodia di ricarica MagSafe (219,00 euro). Gli AirPods di seconda generazione, non sfuggono all’aumento dei prezzi e ora si parte da 159,00 euro (+10,00 euro rispetto a prima). Unica eccezione AirPods Max: Apple non ha osato aumentare il prezzo della già costosa cuffia, lasciando invariato il costo.

Altri aumenti si notano in accessori, custodie e prodotti vari: AirTag passa a 39,00 euro (prima costava 35,00 euro), la batteria esterna MagSafe costa 119,00 euro (contro i 109,00 euro di prima), l’alimentatore duo MagSafe (159,00 euro contro i 149,00 euro di prima), ecc.

Questi sono i listini ufficiali in vigore dal 7 di Settembre ma potrebbe essere ancora conveniente acquistare in alcuni negozi e pure online con i prezzi non ancora aggiornati. Amazon a questa mattina non ha ancora rialzato i prezzi Apple e ci sono in corso diverse promozioni che si rendono più convenienti alla luce degli aumenti.