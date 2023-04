iOS 17 le novità sono nel centro controllo, in Dynamic Island e per i vecchi iPhone

Un centro controllo nuovo, una Dynamic Island più utile e una bella novità per i vecchi iPhone. Ecco che cosa dovrebbe portare in in dono iOS 17 la cui presentazione, che dovrebbe arrivare alla WWDC 2023, è ormai imminente.

La fuga di notizie, apparentemente attendibile almeno secondo alcune fonti, prova a raccontare alcune delle innovazioni del nuovo sistema operativo apparsa su Twitter e sul forum di un sito americano. Le indiscrezioni concentrano la loro attenzione su tre aspetti: il primo conferma che alla fine iOS 17 sarà effettivamente, come spiegato in precedenza, finalizzato essenzialmente a dare miglior stabilità e velocità al sistema, il secondo sono le novità sul centro di controllo (di cui si è già ampiamente parlato in passato) il terzo è nel fatto che Dynamic Island amplierà le sue funzioni anche se quali non è dato di sapere

Oltre a questo si apprende che ci dovrebbero essere impostazioni personalizzate per l’accessibilità (settore dove Apple già oggi eccelle). Di queste novità abbiamo già avuto traccia in una beta di iOs 16.2; questa modalità dovrebbe permettere di sostituire le classiche impostazioni della schermata di blocco e schermata Home con elementi dell’interfaccia (UI) più accessibili, di rimuovere il Dock (la barra dei menu o barra inferiore della schermata Home), impostare icone più grandi e altro ancora.

Exclusive: Almost everything I know about what’s new in #iOS17. (A thread) — 941 (@analyst941) April 12, 2023

Anche le funzionalità di ricerca, racconta la fonte, dovrebbero essere “sensibilmente migliorate”. La funzione Cerca su iPhone consente già ora di trovare rapidamente contenuti desiderati sul dispositivo o sul web, offrendo suggerimenti e aggiornando i risultati durante la digitazione, permettendo di effettuare le ricerche scorrendo verso il basso dal centro della schermata Home; in iOS 16 e versioni successive è anche possibile toccare il campo di ricerca nella parte inferiore della schermata Home per avviare una ricerca.

Altri cambiamenti dovrebbero intervenire

Nei widget che potrebbero essere attivi con tap su pulsanti al loro interno, slider e altri contenuti dinamici, diventando qualcosa di più di elementi a sola lettura come ora.

con tap su pulsanti al loro interno, slider e altri contenuti dinamici, diventando qualcosa di più di elementi a sola lettura come ora. In impostazioni aggiuntive per le notifiche e l’ always-on display (la funzione che consente di tenere lo schermo sempre attivo su iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max)

e l’ (la funzione che consente di tenere lo schermo sempre attivo su iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max) In full Immersion (la funzionalità che consente di ridurre le distrazioni e di impostare dei limiti) che avrà più fiiltri

In car key (la funzione che consente di aggiungere la chiave dell’auto a Apple Wallet),

Nelle app Fotocamera e Salute

nei nuovi framework ARKit (quelli che consentono agli sviluppatori di creare esperienze di realtà aumentata)

La novità più interessante potrebbe venire però per chi ha vecchi iPhone. Nonostante siano circolate voci secondo le quali Apple intenderebbe tenere fuori vecchi modelli sarebbe altamente probabile che varie novità saranno utilizzabili anche su iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. Se questa notizia fosse vera si tratterebbe di un’inversione di marcia rispetto allo scorso anno quando con ios 16 Apple ha messo fuori gioco, inaspettatamente, iPhone 7

Macynet ha un complessivo sguardo sulle novità di iOs 17 in un articolo dedicato ad esso, parla di iPhone 15 (per il quale iOs 17 rappresenterà un indispensabile elemento funzionale) in un altro articolo sommario e infine vi dice tutto quello che ci si deve attendere dalla WWDC qui