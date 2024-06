Con iOS 18 SOS emergenze permetterà di mandare video e foto

Pubblicità

iOS 18 permetterà di chiedere aiuto anche usando il video. La possibilità di sfruttare la videocamera è una delle opzioni della funzione SOS emergenze nel nuovo sistema operativo.

La funzione SOS emergenze, lo ricordiamo, permette di chiamare aiuto e avvisare contatti di emergenza in modo semplice e rapido. Effettuando una chiamata di questo tipo, l’iPhone chiama automaticamente il numero di emergenza locale e condivide le informazioni sulla nostra posizione con i servizi di emergenza.

Per chiamare i servizi di emergenza su iPhone 8 e seguenti basta tenere premuto il tasto laterale e uno dei tasti del volume finché non viene visualizzato il cursore di SOS emergenze, e poi trascina il cursore di Chiamata di emergenza per chiamare. È possibile modificare il funzionamento di SOS Emergenze andando in Impostazioni > SOS Emergenze, attivando – ad esempio – l’opzione che consente di chiamare premendo 5 volte il tasto laterale.

Con iOS 18 questa azione permetterà anche di attivare video in diretta se gli operatori dei servizi di emergenza lo richiederanno. Possibile anche inviare filmati e foto dalla libreria, rendendo in alcuni casi più facile ottenere aiuto in caso di difficoltà.

Questo consentirà di avere informazioni più precise sulla posizione e sulle condizioni di chi chiede aiuto.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.