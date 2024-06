Nuovo iPad Air 2024 da 11 pollici 128 già in sconto, costa solo 659 €

Pubblicità

Lanciato solo poco tempo fa, l’iPad Air di nuova generazione ottiene già uno sconto. Il ribasso riguarda il modello da 11″ da 128 Gb che costa 659€, il prezzo migliore che abbiamo visto.

Il modello anno 2024 di iPad Air è molto simile a quello di due anni fa ma con tre notevoli eccezioni

Processore M2

Camera frontale collocata sul lato lungo

Compatibilità con Apple Pencile Pro

Le principali più che il processore, certo più veloce ma che non cambia particolarmente le cose anche quando si spinge al massimo su applicazioni grafiche, sono la fotocamera e la possibilità di usare Apple Pencil.

La Fotocamera permette di usare (come già visto altrove) iPad in orizzontale come normalmente lo si tiene quando viene utilizzato per videoconferenze. L’effetto è più naturale e piacevole rispetto alla videocamera collocata sul lato piccolo.

La Apple Pencil Pro ha tante novità tra cui la gesture su pressione che permette di richiamare un nuovo menu per la selezione degli strumenti, feedback aptico, ujn giroscopio che simula l’orientamento delle setole, e il supporto a FindMy.

L’iPad Air costerebbe 719€, con lo sconto dell’8% lo pagate 659 €. Lo sconto non è colossale ma se vi interessa è difficile che in circolazione si possa trovare qualche cosa di meglio anche perché Amazon offre il pagamento in cinque rate senza interessi.