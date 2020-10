iPad Air 4 unboxing mostra il nuovo design e il tasto con Touch ID

Dopo iPhone 12 e iPhone 12 Pro, ora appare in rete anche il primo video unboxing di iPad Air 4. Il tablet presentato da Apple nel keynote del 15 settembre sarà disponibile a partire da venerdì 23 ottobre, stessa data di arrivo degli smartphone.

Con la presentazione di settembre e la disponibilità da ottobre Apple ha potuto annunciare il nuovo tablet senza però svelare completamente e mettere nelle mani degli utenti il nuovo processore Apple A14, riservando così il debutto con l’arrivo degli iPhone 12.

A differenza di quanto visto per i nuovi terminali, il primo video iPad Air 4 unboxing offre una buona qualità delle immagini, permettendo così di ammirare anche nei dettagli il nuovo design, caratterizzato da cornici più sottili e uniformi lungo tutto il perimetro dello schermo, con lati e angoli più squadrati, con un look simile a quanto già visto sugli iPad Pro.

Nel filmato è possibile osservare iPad Air 4 unboxing nella colorazione celeste, una delle cinque tinte proposte per il tablet insieme a grigio siderale, argento, oro rosa e verde. Per ridurre le cornici intorno al display, senza far lievitare i costi impiegando Face ID, Apple ha per la prima volta integrato il lettore di impronte digitali Touch ID nel pulsante in alto per l’accensione e lo spegnimento, che risulta di dimensioni più grandi rispetto ai modelli precedenti.

Infine nel video è visibile anche il nuovo alimentatore Apple USB-C da 20W incluso nella confezione, un accessorio invece rimosso dalla dotazione di serie degli iPhone 12 ma anche in quella di tutti gli altri modelli precedenti che rimangono a listino.

