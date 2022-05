iPad disponibili subito ed in sconto, la lista di Macitynet

Gli iPad non sono facili da trovare. Il problema menzionato anche da Apple stessa nel corso della sua conferenza di presentazione dei risultati fiscali, lo si percepisce andando nei negozi dove molti modelli e molti colori sono assenti o scarsi oppure anche su Internet. Amazon che di solito non ha mai avuto troppi problemi in fatto di disponibilità, nel corso delle ultime settimane ha presentato diverse volte un “sold out” di alcuni dei principali modelli consumer, in particolare della versione da 10,2 pollici. Ma anche iPad Air e iPad mini non sono acquistabili con regolarità.

Eppure a ben guardare non è impossibile non solo trovare prodotti subito disponibili, quindi con spedizione immediata o a due/tre giorni, ma anche in sconto. Macitynet ha messo insieme una speciale lista di tutti gli iPad di ultima generazione che Amazon non solo vi spedisce subito ma vi spedisce anche con uno sconto tangibile.

Sconti e disponibilità variano con frequenza.

Ecco qui la nostra selezione di oggi

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...