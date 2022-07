Sandberg, una powerbank con funzione per scaldare le mani

La maggior parte degli utenti dei powerbank avrà notato come questi dispositivi si riscaldino durante la ricarica o l’erogazione della potenza. Per questo motivo, la capacità di raffreddare elettronica e batteria è parte integrante del design di ogni powerbank.

Tuttavia, l’azienda danese Sandberg è andata nella direzione opposta con il suo nuovo powerbank scaldamani, installando elementi riscaldanti sotto l’involucro del powerbank. In una tenda al campo base dell’Everest o in una fredda mattina d’estate a un festival musicale, basta attivare la funzione di riscaldamento delle mani del powerbank e appoggiarvi le mani. Il calore si diffonderà sulle due grandi superfici del powerbank, andando a scaldare direttamente le mani.

Martin Hollerup, amministratore delegato di Sandberg A/S, spiega: “Abbiamo raccolto molte testimonianze nostre e dei clienti in merito ai powerbank. In particolare, i powerbank della serie Active vengono utilizzati all’aperto. Può trattarsi di un rifugio durante un’escursione, di una gita in canoa o di un cacciatore che, per ovvi motivi, non riesce a tenere il dito su grilletto. In ogni caso, è molto comodo poter riscaldare le mani. Non sempre si ha a portata di mano una tazza di caffè caldo. Sono queste le testimonianze che ci hanno spinto a inserire elementi riscaldanti sotto il nuovo powerbank”.

L’amministratore delegato assicura inoltre che nel progetto è stato tenuto conto del raffreddamento di elettronica e batterie, così da garantire che il calore non danneggi le parti fondamentali. Inoltre, il produttore offre 5 anni di garanzia sul prodotto.

Il powerbank in questione è indicato come resistente e impermeabile e, oltre a riscaldare le mani, ricarica i dispositivi mobili (funzioni non attivabili allo stesso momento). L’accessorio è dotato inoltre di una mini torcia elettrica (1W)

Hand Warmer Powerbank 1000 è realizzato in ABS, silicone e alluminio; vanta custodia IPX5 (involucro protetto contro i getti d’acqua), batteria (polimeri di litio) da 10000 mAh / 37 Wh. È presente un connettore USB-C (femmina), un connettore USB-A (femmina), 4 indicatori LED e supporta il power-through

I livelli di riscaldamento sono 4: livello 1 (35~40℃, 24 ore di ricarica), livello 2 ( 40~45℃, 16 ore di ricarica), livello 3 ( 45~50℃, 11 ore di ricarica) e livello 4 (50~55℃, 8 ore di ricarica). La funziona scaldamani e quella di ricarica non funzionano contemporaneamente. Le dimensioni del prodotto, sono: 3,35cm x 6,8 cm x 10,75 cm; il peso è 320g.

Il prezzo di listino è di 62,99 euro ma nel momento un cui scriviamo l’Hand Warmer Powerbank 10000 su Amazon è venduto 51,99 euro.