iPad 2021 economico forse sarà presentato oggi

Durante l’evento California Streaming che si svolgerà questa sera dalle ore 19 in Italia, la diretta di macitynet inizia alle 18,30, Apple potrebbe presentare anche il nuovo iPad 2021 economico. L’anticipazione coglie un po’ di sorpresa perché praticamente tutti gli osservatori e informatori specializzati sull’universo Apple puntano tutte le scommesse sui nuovi iPhone 13, Apple Watch Serie 7 e anche AirPods 3 o di terza generazione.

Naturalmente è sempre possibile che Apple sfrutti l’evento per svelare altre novità del proprio catalogo, ma secondo l’attendibile Mark Gurman di Bloomberg ci sarà almeno un’altra presentazione Apple entro la fine dell’anno che sarà dedicata alle novità Mac e iPad, leggi MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici con Apple Silicon e nuovi iPad.

Occorre però rilevare che l’anticipazione del nuovo iPad 2021 economico in arrivo oggi durante l’evento California Streaming arriva dall’account @PandaIsBald sul social cinese Weibo ed è ritenuto attendibile. Gli indizi su questo tablet circolano da mesi: è atteso con design in parte rivisto, per altri invece tutto nuovo, più bello e simile a iPad Air 3, più sottile e leggero rispetto al modello attuale, con schermo da 10,5 pollici e naturalmente nuovo processore per prestazioni superiori.

Si tratta quindi del rinnovo del tablet Apple più economico che in Italia è proposto a partire da 389 euro, indicato per la scuola ma anche per gli utenti che desiderano un iPad dal prezzo abbordabile per lavoro e tempo libero. A rafforzare l’attendibilità dell’anticipazione anche i tempi di spedizione insolitamente lunghi per iPad 2020 su Apple Store online che, per chi ordina ora, arriva tra il 6-13 ottobre. Tempistiche compatibili con un rinnovo in arrivo, ma che potrebbero anche essere dovute alla scarsità globale di chip.

Apple focalizza sempre le presentazioni sulle novità più importanti, per questa ragione è anche possibile che il nuovo iPad 2021 economico possa non trovare spazio sul palco dell’evento California Streaming, per essere invece svelato oggi o nei prossimi giorni con un comunicato stampa.

L’altro rinnovo più importante nella gamma iPad atteso entro fine anno è iPad mini 2021 di sesta generazione con design completamente rivisto, un refresh che invece probabilmente troverà spazio nella prossima presentazione Apple.

Tutto quello che Apple potrebbe presentare nell’evento California Streaming è in questo articolo: ricordiamo che la diretta di macitynet con la trascrizione in italiano di tutte le novità mostrate sul palco inizia alle 18,30 con i commenti dei lettori.