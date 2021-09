iPad mini 6, i tasti riposizionati puntano ad Apple Pencil

iPad mini 6 è atteso come il rinnovo più importante fin da quando è stato introdotto il modello di prima generazione nel 2012: in base a nuove immagini che sembrano provenire da un costruttore di accessori, iPad mini 6 potrebbe essere il primo tablet Apple con i tasti del volume completamente riposizionati, questo per lasciare spazio all’aggancio magnetico per Apple Pencil di seconda generazione.

Nella prima immagine che riportiamo in apertura di questo articolo è possibile osservare il retro del tablet, il design con angoli e profili più squadrati e soprattutto, nel bordo superiore, la presenza del tasto di accensione mentre, sul lato opposto i due tasti per abbassare e alzare il volume.

Fino a oggi Apple ha sempre installato i tasti volume nel lato destro degli iPad, ma nel caso di iPad mini 6 questa scelta sembra obbligata per poter integrare l’aggancio magnetico e lasciare spazio per posizionare Apple Pencil per il trasporto e la ricarica, viste le dimensioni compatte del tablet.

Ricordiamo che a luglio i render pubblicati dal leaker Jon Prosser mostravano un iPad mini con frontale tutto schermo e design simile all’ultimo iPad Air, senza tasto Home sostituito dal pulsante di accensione con Touch ID integrato. In questi render i tasti volume si trovano sempre nella tradizionale posizione sul lato destro, dettaglio che ora sembra improbabile.

Questo perché sia nelle nuove immagini di oggi che in uno stampo emerso in agosto i tasti volume risultano posizionati nel bordo superiore, in alto a sinistra. Dato che i costruttori di accessori ottengono in anticipo le misure dei dispositivi in arrivo per essere pronti con cover e custodie al lancio, sembra sempre più probabile che questa sarà la soluzione definitiva che vedremo in iPad mini 6.

Oltre alle immagini che riportiamo in questo articolo, l’utente Twitter che si firma Mjin Bu ha pubblicato anche una serie completa di specifiche e addirittura di configurazioni e prezzi. iPad mini 6 è previsto con connettore USB-C invece di Lightning, Smart Connector nei colori oro rosa, verde e blu cielo. Sembra siano previsti solo due capacità di archiviazione, 64GB e 256GB con prezzi a partire da 399 dollari.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg Apple presenterà i nuovi iPad, incluso iPad mini 6 in un secondo evento autunnale insieme agli attesi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con Apple Silicon e schermi mini LED. Invece martedì 14 settembre è attesa la presentazione di iPhone 13, Apple Watch 7, AirPods 3 e forse anche altro.