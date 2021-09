Gli hub homekit Aqara M2 e M1S saranno compatibili con Matter

Aqara ha appena annunciato che due dei propri hub più recenti disponibili disponibili anche nel nostro paese saranno compatibili con lo standard universale per la domotica, Matter.

La Società prevede di fornire ai consumatori globali una varietà di prodotti compatibili con Matter. Come primo passo, Aqara integrerà Matter nei suoi hub esistenti – Aqara M1S e M2 – attraverso un aggiornamento software (OTA). Gli hub in questione aggiornati consentiranno ad alcuni dispositivi del brand, nuovi ed esistenti, di essere compatibili con Matter.

I primi dispositivi Aqara compatibili con Matter includeranno i più recenti sensori, interruttori a parete, oltre che le prese intelligenti. L’integrazione con il prossimo non interromperà gli attuali piani per la casa intelligente di Aqara, quindi gli utenti continueranno a godere delle stesse funzionalità e vantaggi dei dispositivi Zigbee esistenti.

Conosciuto in precedenza con il nome “Project CHIP” (Connected Home over IP), Matter è un protocollo di connettività che, partendo da quelli esistenti, permette il dialogo tra i diversi dispositivi all’interno del medesimo ecosistema. Attraverso tecnologie già ampiamente diffuse come Wi-Fi, Bluetooth e lo standard Thread, usato tra gli altri da Google Nest Hub, da alcuni router e da HomePod Mini di Apple, Matter promette di rendere compatibili e interoperabili i dispositivi domotici che usano i protocolli Alexa di Amazon, HomeKit di Apple, di Google e diversi altri marchi, permettendo così di acquistare accessori e componenti per la Smart Home senza doversi più affidare a un’unica linea di prodotti.

L’aggiornamento OTA per gli hub M2 e M1S sarà disponibile poco dopo il lancio di Matter. Secondo la Connectivity Standards Alliance (CSA), il programma di certificazione Matter e i primi dispositivi certificati Matter dovrebbero essere disponibili nella prima metà del 2022.

Gli Hub M2 sono comparsi di recente anche negli Apple Store insieme ai loro accessori e sono disponibili come gli Hub M1S anche su Amazon in Italia.

Qui sotto il catalogo “Europeo” di Aquara con i due gateway, i sensori e gli interruttori compatibili.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Potete trovare le recensioni dei gateway, telecamere e accessori Homekit Aqara a partire da questa pagina di Macitynet.