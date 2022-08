iOS 16 beta, la nuova icona batteria non c’è in alcuni iPhone

L’icona batteria con indicazione della percentuale di carica è stata rimossa dalla schermata principale e da quella di blocco di tutti gli iPhone a partire da iPhone X nel 2017 e d è ritornata dopo anni di assenza con iOS 16 beta cinque delle scorse settimane: l’ultima beta 6 di iOS 16 (qui tutto quello che c’è da sapere) offre più opzioni di visualizzazione in modalità Risparmio energetico, ma la nuova icona batteria non risulta ancora abilitata su alcuni modelli di iPhone.

Nei terminali dove la nuova icona batteria con percentuale di carica risulta visibile, ora l’utente può scegliere se visualizzare o meno la percentuale di carica quando attiva la modalità Risparmio energetico. Ricordiamo che quando l’utente attiva la modalità Risparmio energetico in iPhone l’icona della batteria viene colorata di giallo.

In pratica fino alla beta precedente quando si attivava la modalità Risparmio energetico l’icona diventata gialla e mostrava sempre obbligatoriamente la percentuale di carica. Ora invece le due opzioni sono separate, in questo modo l’utente può abilitare il risparmio energetico e allo stesso tempo disattivare la visualizzazione della percentuale di carica.

Nonostante ritocchi, miglioramenti e risoluzione di bug in corso in fase di beta, Apple non ha ancora abilitato la nuova icona batteria con percentuale di carica in iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone 11 base e iPhone XR.

Non sono note le ragioni, ma i modelli esclusi sono mini oppure dotati di schermi LCD e non OLED, come rileva MacRumors. Occorre anche ricordare che le scelte di visualizzazione di Apple sia della batteria che della percentuale di carica hanno diviso utenti e appassionati: ne abbiamo parlato in questo articolo.

Trattandosi di versioni beta con ogni probabilità Apple introdurrà ulteriori modifiche e miglioramenti in tempo per la versione finale in arrivo per tutti a settembre, alla vigilia del lancio dei nuovi iPhone 14. Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi collegamenti. iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo di macitynet.