iPad Pro 2021 avrà schermi mini LED costruiti da LG

Le anticipazioni sui nuovi tablet professionali di Apple circolano da mesi e non hanno accennato a diminuire nemmeno con l’introduzione dell’aggiornamento di marzo: anche se alcuni puntavano a un rilascio entro quest’anno, sembra che i nuovi iPad Pro saranno targati 2021. Ma non ci sarà da aspettare a lungo: secondo nuovi indizi il lancio avverrà entro il primo trimestre del prossimo anno.

Gli iPad Pro 2021 sono attesi con schermi Mini LED, processore Apple A14X e connettività 5G. Il colosso di Cupertino è impegnato nello sviluppo di tecnologie Mini LED ormai da anni: ora la tecnologia è matura e soprattutto gli impianti di produzione sono in grado di sfornare le componenti in quantità e con qualità richieste da Apple. Grazie ai display Mini LED è possibile ottenere qualità paragonabili agli OLED per colori, contrasto e consumi di energia ridotti, il tutto a costi inferiori.

Sempre secondo le ultime anticipazioni gli iPad Pro 2021 monteranno schermi Mini LED costruiti da LG, come segnala ETNews. Vale la pena ricordare che anche l’affidabile Min Chi Kuo punta agli iPad Pro 2021 con rilascio nei primi mesi del prossimo anno. A questo seguiranno diversi altri computer e dispositivi di Cupertino con schermi mini LED. Tra i candidati più gettonati un nuovo MacBook, un MacBook Pro da 14”, iPad 10,2 pollici e anche iPad mini.

Ricordiamo che negli scorsi mesi Apple ha introdotto il nuovo iPad economico e anche il nuovo iPad Air 2020 di quarta generazione: quest’ultimo per ora è l’unico tablet Apple dotato del nuovo processore Apple A14 impiegato anche negli iPhone.

Il prossimo appuntamento con le novità Apple è l’evento del 10 novembre per la presentazione dei primi portatili Mac con processori Apple Silicon. Invece per la prima recensione di iPhone 12 Pro di macitynet si parte da questa pagina.