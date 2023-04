iPadOS 17 porterà su iPad la schermata di blocco personalizzabile

Secondo un informatore che in passato ha anticipato correttamente alcune novità Apple, iPadOS 17 (atteso alla WWDC23 di giugno) porterà sui iPad una delle novità più apprezzate dagli utenti iPhone: la schermata di blocco personalizzabile.

Attualmente gli utenti di iPad che utilizzano iPadOS 16 non possono personalizzare la schermata di blocco come gli utenti di iPhone (sebbene fosse stato scoperto un menu segreto), ma se la voce di corridoio verrà confermata, con iPadOS 17 gli utenti potranno accedere alle seguenti opzioni:

Widget nella schermata di blocco

Sfondi come Photo Shuffle, Emoji e Meteo

Tonalità e stili per le foto

Effetto di profondità dello sfondo

Personalizzazione dello stile dell’orologio

Schermate di blocco collegate alle modalità di concentrazione

Galleria di sfondi

Inoltre, è stata riportata la notizia che iOS 17 introdurrà nuove opzioni per la dimensione dei caratteri della schermata di blocco su iPhone, e un pulsante per condividere i design personalizzati della schermata di blocco con altri utenti di iPhone. L’informatore che si firma @analyst941 afferma che iPadOS 17 porterà con sé anche le personalizzazioni della schermata di blocco “migliorate” che arriveranno in iOS 17.

Lo stesso leaker ha dimostrato in passato di avere accesso a informazioni dettagliate sulla tecnologia Apple, come è avvenuto per Dynamic Island di iPhone 14 Pro, anche se ancora non vanta un record di previsioni abbastanza lungo per poter essere certi della bontà delle nuove indiscrezioni.

Anche se inizialmente iOS 17 era atteso come aggiornamento incentrato su stabilità e prestazioni, nelle ultime settimane numerose anticipazioni indicano l’arrivo di diverse novità di rilievo. Tra queste un assistente AI per umore e per lo stato psico-emotivo dell’utente, l’app Apple Salute finalmente anche su iPad, Siri integrato in Dynamic Island, novità nel Centro di Controllo e altro ancora.

Per tutto quello che sappiamo fino ad oggi su iOS 17 il collegamento da seguire è direttamente questo.