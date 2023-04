Luvly O è l’auto elettrica per tutti in stile IKEA

Applicate il concetto dei mobili IKEA alle auto elettriche, ed ecco a voi Luvly O, la microcar per la città che arriva a casa tutta da montare. Chi ne ordina una infatti non si vedrà recapitare l’auto pronta chiavi in mano, ma riceverà un flat-pack con tanto di istruzioni per permettere di farsela assemblare in uno dei centri autorizzati locali.

Così facendo l’azienda si preoccupa soltanto di farsi costruire le singole parti che compongono il veicolo da una fabbrica centrale e di conseguenza risparmia anche nella logistica perché le confezioni, proprio perché piatte, occupano meno spazio: un singolo container – dicono – può contenere fino a 20 microcar, quindi non c’è nemmeno il bisogno di una nave per il trasporto delle auto già montate.

Proprio come IKEA l’azienda è svedese. Luvly invece è l’acronimo di Light Urban Vehicle, veicolo leggero per la città, caratteristica che viene effettivamente rispettata perché la scheda tecnica parla di appena 380 chili come peso complessivo dell’auto. È una biposto lunga 2,7 metri e larga 1,53 che può raggiungere i 90 chilometri orari di velocità, e per l’assemblaggio non servono saldature né particolari macchinari: inoltre tutte le parti si possono riciclare e la maggior parte sono costruite con materiali rinnovabili.

Per quanto riguarda i consumi medi siamo sui 60 Wh/km e le due batterie incorporate promettono un’autonomia di circa 100 chilometri con una sola carica: chi vuole può anche sganciarle dall’auto e riportarsele a casa per ricaricarle dalla presa a muro (una carica completa richiede poco più di un’ora).

Quanto costa Luvly O

Per questa prima versione di Luvly O l’azienda ha fissato il prezzo intorno ai 10.000 €, che è pressappoco il prezzo delle microcar (per avere un termine di paragone Citroën Ami costa 8.000 €) attualmente in commercio. Ma la vera innovazione non sta tanto qui quanto nel processo di produzione e nella sua modularità – dice l’amministratore delegato, Håkan Lutz – che potrebbe essere persino concesso in licenza a chi ne intende far richiesta. Intanto si pensa ad altre versioni, tra cui un modello sportivo e un mini-furgone.

