iPhone 11 Pro con logo Apple sbagliato è una chicca per collezionisti

Un errore di stampa nel logo Apple sembra aver trasformato un comune iPhone 11 Pro in un oggetto di valore desiderato dai collezionisti. Questo accade spesso nel mondo della filatelia, dove un errore di stampa non rilevato immediatamente può trasformare un comune francobollo in un pezzo rarissimo, in grado di raggiungere quotazioni stratosferiche.

Nell’iPhone 11 Pro con logo Apple stampato in modo errato, il simbolo della Mela morsicata risulta fuori asse, spostato leggermente a destra, ma è sbagliata anche l’angolazione, perché il frutto di Cupertino risulta anche leggermente inclinato verso l’alto.

Le immagini, che riportiamo in questo articolo, sembrano originali e non ritoccate ad hoc per ottenere l’effetto desiderato. Sono state pubblicate dall’account Twitter Internal Archive che non risulta seguito da molti utenti, ma la curiosità è segnalata da AppleInsider che le ritiene attendibili. In passato lo stesso account ha pubblicato foto di prototipi e dispositivi rari.

Se confermato e reale, si tratterebbe di un errore rarissimo nella catena di produzione di Apple, perché significherebbe innanzitutto un errore in fase di stampa e poi soprattutto di una svista nelmeticoloso reparto controllo e qualità, prima della spedizione ai negozi e agli utenti finali. Secondo l’autore del post ci sarebbe solo una possibilità su 100 milioni di un errore di questo tipo, forse anche meno, tenendo presente gli elevati standard di produzione e qualità di Apple.

Così mentre le vendite degli iPhone 12 continuano sostenute e sembrano sfidare pandemia e il calo fisiologico dei primi mesi dell’anno, dopo i picchi delle festività invernali, in circolazione i modelli della gamma iPhone 11 incluso l’ex top di gamma iPhone 11 Pro, si riescono a reperire a prezzi scontati. Ma l’errore di stampa, sempre che sia autentico, è in grado di trasformare un comune iPhone 11 Pro in una curiosità e oggetto da collezione, sembra infatti sia stato acquistato da un appassionato per ben 2.700 dollari, poco meno di 2.300 euro.

