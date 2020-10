iPhone 12 dimensioni, tutti i modelli a confronto per scegliere

Tra poche ore iniziano i preordini degli iPhone 12 e, con il loro arrivo da venerdì 23 ottobre, gli utenti possono scegliere tra la più ampia gamma di dimensioni ma vista nella storia dello smartphone di Cupertino. Si parte con il più piccolo, leggero e anche il meno costoso di tutti con il primo iPhone SE lanciato nel 2016.

Segue poi iPhone 12 mini che per dimensioni è leggermente più grande di iPhone SE, ma offre le novità più importanti dell’ultima generazione, incluso il velocissimo processore Apple A14, connettività 5G, schermo OLED con vetro resistente Ceramic Shield, ricarica con aggancio magnetico per accessori MagSafe, Face ID, doppia fotocamera migliorata sul retro, registrazione e riproduzione video 4K HDR e Dolby Vision a 30 frame al secondo, Modalità Notte migliorata e su tutte le fotocamere e altro ancora.

Per i numerosi appassionati che amano gli iPhone compatti iPhone 12 mini promette grandi soddisfazioni, solo che occorre pazientare ancora un po’ perché si potrà preordinare da venerdì 6 novembre e arriverà il 13 novembre, insieme a iPhone 12 Pro Max. Nella scala degli iPhone per dimensioni, di cui riportiamo una immagine da MacRumors, seguono poi iPhone 7, iPhone 8 e anche iPhone SE 2020, l’ultima versione dell’entry level iPhone che negli scorsi mesi si è piazzato rapidamente nelle classifiche degli smartphone più venduti in diversi paesi nel mondo. Questo modello naturalmente rimane a listino come il terminale Apple più economico.

Segnaliamo che il sito USA ha creato una immagine della scala di grandezza di tutti gli iPhone più recenti, anche se la rappresentazione delle fotocamere sul retro non corrisponde a quella reale per alcuni modelli. Al quarto posto per dimensioni crescenti troviamo poi iPhone X, XS e anche iPhone 11 Pro, seguito, perché pochissimo più grande, da iPhone 12 e iPhone 12 Pro entrambi con schermo da 6,1”.

Si tratta dei due primi nuovi terminali Apple che si possono preordinare oggi con consegna da venerdì 23 ottobre. Gli utenti che si sono trovati bene per dimensioni e maneggevolezza con iPhone X, XS e iPhone 11 Pro ma anche con i modelli leggermente più grandi iPhone 11 e iPhone XR possono puntare tranquillamente sui nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro che offrono ingombri molto simili.

Non a caso Apple prevede che iPhone 12 sarà il modello singolo più venduto della nuova gamma, per combinazione di caratteristiche, dimensioni e prezzo. Nelle ultime due posizioni della classifica degli iPhone per dimensioni troviamo poi iPhone 11 Pro Max, XS Max, 7 Plus e anche 8 Plus, mentre l’iPhone più grande di sempre è il nuovo iPhone 12 Pro Max con schermo da 6,7”, una diagonale mai vista prima negli smartphone Apple.

Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui. Per oggi sono attesi anche i preordini del nuovo iPad Air 4.