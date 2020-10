Accordo AVM e Open Fiber per le connessioni in fibra ottica FTTH

AVM, produttore specializzato in dispositivi per la banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra e Open Fiber, l’operatore wholesale-only che sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) hanno siglato un accordo al fine di offrire ai consumatori e alle aziende italiane, attraverso gli Operatori partner di OF, quella che viene indicata come “l’eccellenza” nelle connessioni in fibra ottica FTTH.

L’accordo stabilisce che tutti i partner di Open Fiber nella fornitura di servizi di connessione possano mettere a disposizione dei loro clienti un modem router FRITZ!Box, una linea di prodotto indicata come in grado di offrire “la miglior esperienza di navigazione possibile”, anche in Wi-Fi.

I clienti potranno scegliere uno tra i due prodotti di punta di AVM: il FRITZ!Box 7590, modem con Wi-Fi Dual Band AC+N, fino a 2500 Mb/s in grado di soddisfare le aspettative dei clienti più esigenti, e il il FRITZ!Box 7530, che assicura prestazioni e copertura molto elevate, con Wi-Fi Dual Band AC+N fino a 1266 Mb/s. Entrambi i prodotti utilizzano la tecnologia Mesh, che garantisce la migliore copertura possibile, e con funzionalità specifiche per lo smart working, per lo streaming e il gaming, oltre a servizi personalizzabili di parental control e telefonia.

La partnership si amplierà nel corso dei prossimi mesi alle nuove soluzioni tecnologiche WiFi6 che saranno lanciate sul mercato

Open Fiber nasce con l’obiettivo di realizzare l’installazione, la fornitura e l’esercizio di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Il piano mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e il collegamento delle aree rurali attraverso una rete in modalità FTTH (Fiber To The Home) con una velocità di 1 Gbps, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e PA. Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette a disposizione la sua infrastruttura a tutti gli operatori interessati, a parità di condizioni. Con oltre 9.5 milioni di linee connesse, Open Fiber è il terzo operatore europeo per estensione di rete in modalità FTTH (Fiber To The Home) e il primo tra gli operatori wholesale only.