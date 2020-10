I preordini iPad Air 4 attesi oggi insieme agli iPhone 12

Nel pomeriggio in USA, la notte in Italia, Walmart ha iniziato a proporre i nuovi iPad Air 4 nei preordini, ma il rivenditore statunitense ha esaurito quasi immediatamente le limitate scorte disponibili. La scarsa disponibilità è risultata subito evidente al lancio: delle cinque nuove colorazioni disponibili (grigio siderale, argento, rosa, verde, azzurro) solo due erano disponibili per i preordini (nero siderale e rosa).

Non è praticamente mai successo prima che un rivenditore abbia iniziato a proporre un nuovo dispositivo Apple in preordine prima di Apple. Non solo: finora Cupertino non ha ancora annunciato le date di iPad Air per preordini e disponibilità per le consegne agli utenti e nei negozi.

Con l’attivazione dei preordini nelle scorse ore in USA, Walmart ha anche indicato che il nuovo tablet sarà consegnato a partire da venerdì 23 ottobre. Ricordiamo che questa data era già stata indicata temporaneamente sul sito di un altro rivenditore americano, BestBuy in Canada, salvo poi rimuoverla per indicare più genericamente «Presto disponibile». Nella giornata di ieri iPad Air 4 ha ottenuto anche la certificazione FCC obbligatoria per iniziare la commercializzazione in USA.

Così anche se finora Apple non ha annunciato nulla ufficialmente, è lecito supporre che i nuovi iPad Air 4 saranno proposti nei preordini per tutti e in tutti i paesi di lancio, Italia inclusa, a partire dalle 14 di oggi, insieme con iPhone 12 e iPhone 12 Pro.

Apple ha già messo fuori servizio Apple Store online in tutto il mondo per l’aggiornamento che introdurrà i preordini iPhone 12 e iPhone 12 Pro: quando il negozio online di Cupertino tornerà disponibile alle 14 con ogni probabilità saranno attivi anche i preordini di iPad Air 4. Ieri i preordini iPhone 12 a a Taiwan hanno registrato il tutto esaurito presso tutti gli operatori locali nel giro di 45 minuti. Chi è interessato ai nuovi terminali Apple farebbe bene a prenotarli immediatamente: qui come fare.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo iPad Air 4 è in questo articolo. Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.