iPhone 12, iOS 14.2.1 risolve bug con l’app Messaggi e con la schermata di blocco

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 14.2.1, versione che permette agli utenti di iPhone 12 di risolvere un problema con l’app Messaggi (messaggi che in alcuni casi sembrano non arrivare sia quando spediti da singole persone, sia da gruppi) e anche un problema con la schermata di blocco (lock screen) che alcuni utenti lamentano quando si fa il gesto con il pollice per scorrere verso l’alto dalla parte inferiore della schermata di blocco o quando si cerca dalla stessa schermata di attivare la torcia o la fotocamera.

Altro bug risolto riguarda un bug con gli apparecchi acustici: alcuni utenti avevano riferito sentire un rumore imprevisto provenire da alcuni apparecchi acustici Made for iPhone.

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Apple sta nel frattempo testando iOS 14.3. la seconda beta è stata distribuita agli sviluppatori e ai beta tester ad una settimana di distanza dalla precedente beta. Tra le novità di iOS 14.3, il supporto al nuovo formato ProRAW su iPhone 12 Pro e Pro Max. iOS 14.3 consente anche di aggiornare il firmware degli accessori HomeKit tramite l’app Home e offre le nuove notifiche di Cardio Fitness per gli utenti di un modello recente di Apple Watch.