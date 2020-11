MacBoook Pro 2013/2014 bloccati dopo Big Sur, Apple suggerisce cosa tentare

Come abbiamo spiegato qui, alcuni utenti di MacBook Pro fine 2013 e metà 2014 hanno segnalato l’impossibilità di portare a termine l’installazione di macOS Big Sur. Alcuni utenti di queste macchine riferiscono di un blocco durante l’installazione, con le macchine che restano inutilizzabili e bloccate.

In un documento di supporto tecnico Apple riconosce il problema, fornendo alcuni suggerimenti da provare per sbloccare le macchine.

Apple suggerisce agli utenti di macchine bloccate di provare quanto segue:

Premere e tenere premuto il tasto di accensione del Mac per almeno 10 secondi: se il Mac è accesso, si spegne Scollegare qualsiasi dispositivo collegato alla macchina, inclusi eventuali display e accessori USB e rimuovere eventuali schede di memorie dallo slot SDXC, e accendere il Mac Se il problema persiste, provare il reset SMC come indicato in questo documento di Apple nella sezione “computer con batteria removibile”. L’ulitmo tentativo da fare è il reset della NVRAM o PRAM (a questo indirizzo le istruzioni).

Se tutti questi tentativi non funzionano, Apple suggerisce di chiamare il supporto tecnico per ottenere altri suggerimenti. Apple spiega ancora che il documento di supporto tecnico verrà aggiornato non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.

Per il momento, se avete un MacBook Pro fine 2013 o metà 2014, è meglio evitare l’installazione di macOS Big Sur fino a quando un fix definitivo non sarà disponibile. Apple ha poche anche rilasciato macOS Big Sur 11.0.1, ma non è chiaro se questa versione include la soluzione al bug che blocca l’installazione di Big Sur sui Mac prima citati.

A questo indirizzo un nostro articolo su come scaricare Big Sur in caso di problemi. A questo indirizzo un riassunto con le novità più importanti di macOS Big Sur; a quest’altro indirizzo alcuni consigli e suggerimenti da seguire prima di installare il nuovo sistema. A questo indirizzo le istruzioni su come creare una chiavetta USB con il nuovo sistema, utile per effettuare una installazione ex-novo, anche su più Mac.