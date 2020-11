Agli sviluppatori la prima beta di iOS 14.3 e watchOS 7.2

Una settimana dopo l’arrivo di iOS 14.2, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima versione beta di iOS 14.3, di iPadOS 14.3 e di watchOS 7.2.

Come sempre le beta di iOS e iPadOS 14.3 possono essere scaricate dall’Apple Developer Center oppure “over the air” (direttamente dal dispositivo) dopo l’installazione del profilo sviluppatore.

Non è chiaro al momento quali siano le novità di queste versioni beta, ma è probabile si tratta di una release che serve per risolvere bug minori e/o offrire miglioire in termini di performance che non è stat possibile integrare in iOS 14.2/iPad OS 14.2.

Sempre ai soli sviluppatori Apple ha rilasciato l prima beta di watchOS 7.2, e la prima beta di tvOS 14.3.

