iPhone 12 Pro Max avrà il 5G super veloce mmWave ma solo in tre stati

Per gli appassionati di iPhone il balzo alle reti cellulari next gen di quest’anno sembra sarà un po’ limitato: secondo una nuova anticipazione solo iPhone 12 Pro Max supporterà infatti le connessioni 5G super veloci con tecnologia mmWave e per di più solamente in tre nazioni: Stati Uniti, Giapponese e Corea.

La scelta sarebbe obbligata per Apple per una combinazione di ragioni relative sia all’hardware del terminale che alla disponibilità di basi e antenne 5G mmWave. In particolare sembra che solo iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici dispone dello spazio fisico necessario per implementare le antenne mmWave più ingombranti, oltre che una batteria più potente per sostenere il maggior consumo di energia richiesto per questa tecnologia di collegamento.

Quindi, anche se il nome ufficiale potrebbe essere diverso da quello finora indicato, sembra che solo iPhone 12 Pro Max 6,7″ con supporto mmWave sarà in grado di offrire velocità teoriche fino a 1 gigabit al secondo. Apple avrebbe poi limitato i piani di commercializzazione di questa versione solo in USA, Giappone e Corea, come segnala Fast Company, perché sarebbero le uniche nazioni a offrire una copertura significativa di reti mmWave.

Se l’anticipazione si dimostrerà corretta praticamente in tutte le altre nazioni, Italia inclusa, iPhone 12 da 5,4” e iPhone 12 Max da 6,1” (entrambi con due fotocamere), iPhone 12 Pro 6,1” e iPhone 12 Pro Max 6,7” (con tre fotocamere e sensore LiDAR) supporteranno tutti il 5G con tecnologia sub 6GHz, con velocità teoriche comprese tra 100-150 megabit al secondo. Le prestazioni in termini di velocità, latenza e affidabilità sono comunque superiori al 4G LTE ma non raggiungono i picchi del 5G mmWave.

Trattandosi di una anticipazione deve essere accolta con cautela, anche perché dalle prime indiscrezioni sugli iPhone 12 risalenti a diversi mesi fa, fino ad arrivare a questi giorni, non è ancora emersa chiarezza sulle tecnologie di collegamento che Apple implementerà. Infine anche questo report indica che Apple potrebbe lanciare una versione più economica di iPhone 12 4G nel 2021, una sorta di nuovo iPhone SE introdotto quest’anno.

