AirPods Studio attese a prezzi alti e in ritardo

Due brutte notizie sul fronte delle anticipazioni per le prime cuffie a marchio Apple: secondo un noto leaker i prezzi di AirPods Studio saranno decisamente elevati ma soprattutto la presentazione potrebbe slittare nel tempo. L’arrivo a novembre era già stato indicato negli scorsi giorni.

In realtà praticamente da due anni a questa parte le cuffie Apple sono anticipate come un dispositivo di fascia alta, quindi da oltre 300 dollari. Ora però sembra che siano in arrivo due diversi modelli: uno top realizzato con materiali di alta qualità, come pelle e metallo, attese sugli scaffali a ben 599 dollari. Si tratta del modello di cui sono trapelate le prime fotografie e rendering negli scorsi giorni.

A queste si affiancherà una variante sportiva costruita con materiali meno costosi che potrebbero essere commercializzate a 350 dollari, quindi non molto distante dalle anticipazioni finora emerse. L’arrivo delle cuffie Apple e anche l’esistenza di due modelli distinti è stata anticipata in aprile anche dall’attendibile Mark Gurman di Bloomberg. Praticamente tutti gli osservatori concordano che si tratterà di cuffie di fascia alta anche per specifiche tecniche, qualità di riproduzione e funzioni offerte.

Si prevede che Apple implementerà alcune delle tecnologie già viste nei suoi auricolari AirPods Pro. Oltre alla cancellazione del rumore e sensori per rilevare se sono indossate o meno per attivare o interrompere la musica, sembra che non ci sarà distinzione tra padiglione destro e sinistro. La tecnologia è quella descritta in un brevetto Apple depositato, per cuffie in grado di riconoscere in automatico l’orientamento e di inviare sempre il canale destro e sinistro dell’audio in modo corretto alle orecchie dell’utente.

La presentazione era attesa insieme agli iPhone 12 e HomePod mini nell’evento Apple del 13 ottobre ora però secondo Jon Prosser l’annuncio delle cuffie non ci sarà. Nel momento in cui scriviamo non è chiaro se Apple abbia in cantiere un terzo evento stampa, mai successo fino a oggi, o se invece introdurrà le cuffie tramite un comunicato stampa.

In vista del lancio dei suoi nuovi dispositivi, Apple ha rimosso la maggior parte delle cuffie e degli speaker smart dei principali marchi da tutti i suoi negozi, fisici e online. Tutti gli articoli di macitynet su AirPods sono disponibili da questa pagina.