iPhone 13 contro iPhone 12, tutte le novità di cui tenere conto

Il lancio di iPhone 13 si avvicina (potrebbe essere annunciato tra il 14 e il 15 settembre e messo in prenotazione venerdì 17) e tutti ci chiediamo quali potranno essere le novità di questo nuovo modello. Visto che iPhone 12 ha rappresentato un significativo salto in avanti rispetto ad iPhone 11, il nuovo iPhone 13 potrebbe essere secondo la tradizione un affinamento della versione del 2020, ma non per questo non ci stanno interessanti funzioni dal punto di vista dell’hardware. Di questo parliamo diffusamente in un articolo che teniamo aggiornato praticamente di giorno in giorno, qui di seguito proviamo ad esporre punto per punto le principali e più probabili differenze, piccole e grandi, tra i iPhone 12 e iPhone 13

Dimensioni e design

Dal punto di vista del design, generalmente poco o nulla dovrebbe cambiare tra iPhone 12 e iPhone 13. Non cambierà neppure la line up (iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max) Ci saranno però alcune variazioni dimensionali determinate probabilmente dalla nuova fotocamera

iPhone 13 sarà quindi più spesso di 0,2 mm (7,6 contro 7,4) di iPhone 12

di 0,2 mm (7,6 contro 7,4) di iPhone 12 Blocco fotocamere più grande in iPhone 13 Pro e molto più grande in iPhone 13 Pro Max.

in iPhone 13 Pro e molto più grande in iPhone 13 Pro Max. La disposizione degli obbiettivi sarà in diagonale nei modelli con due lenti (iPhone 13 e iPhone 13 mini) contro quella

sarà in diagonale nei modelli con due lenti (iPhone 13 e iPhone 13 mini) contro quella Il colore dell’anno dovrebbe essere il bronzo (dopo il verde del 2019 e il blu del 2020). Previsto anche un colore grigio scuro più intenso

dovrebbe essere il bronzo (dopo il verde del 2019 e il blu del 2020). Previsto anche un colore grigio scuro più intenso Trattamento anti impronte sul bordo in acciaio di iPhone 13 Pro

Fotocamera

Se c’è un ambito dove Apple procede molto velocemente di anno in anno è il sistema di fotocamere. iPhone 13 quindi rispetto ad iPhone 12 avrà significative novità hardware

Processori

Internamente il processore sarà una delle novità principali sulla scheda madre, ma dovrebbero arrivare anche importanti aggiornamenti in altre componenti

Su iPhone 13 avremo A15 Bionic , successore di A14 Bionic presente su tutti gli iPhone 12

avremo , successore di A14 Bionic presente su tutti gli iPhone 12 Processore per funzioni di comunicazione Qualcomm Snapdragon X60 per 5G potenziato

Wi-Fi 6E, variazione dello standard Wi-Fi 6, per velocità wireless più elevate

Compatibilità con 5G mmWave estesa a nuovi mercati

Compatibilità con rete satellitare per chiamate di emergenza in assenza della copertura cellulare

Schermo

iPhone 13 presenterà anche aggiornamenti hardware su diversi fronti. Anche qui possiamo parlare di affinamenti più che di vere novità funzionali, ma non per questo saranno meno importanti in particolare quelle sullo schermo

Altre novità hardware

Alcune novità sono attese in ambiti come batterie e alimentazione. Vediamo anche qui le principali