Belkin Connect Pro è il super dock Thunderbolt 4 da 12 porte

Belkin presenta Connect Pro Thunderbolt 4, una nuova docking station per Mac e PC che mette a disposizione ben 12 porte per alimentazione, trasferimento dati e trasmissione video.

Le porte

Include due porte Thunderbolt 4 (una anteriore e una sul retro), due prese HDMI 2.0, una USB-C 3.1 Gen 2 con supporto alla ricarica rapida Power Delivery 3.0 e alla tecnologia Quick Charge 4.0, due porte USB-A 3.1 e altre due con tecnologia USB 2.0, un lettore 4.0 per schede SD, una porta Ethernet RJ45 e l’immancabile presa jack da 3,5 millimetri che funge sia da ingresso che da uscita audio.

Con un solo cavo (oltre a quello per l’alimentazione, ndr) è quindi possibile espandere porte e ingressi dei computer, collegando più periferiche contemporaneamente. Tra queste il sistema consente il collegamento di un unico monitor esterno con risoluzione 8K fino a 30 Hz oppure un display 4K a 120 Hz, o ancora due schermi in 4K fino a 60 Hz oppure tre monitor in 4K a 30-60 Hz (ma solo con alcuni computer portatili selezionati).

Inoltre è possibile usare la presa USB-C per la ricarica di un dispositivo collegato visto che supporta una potenza di uscita di 90 Watt, sufficiente per alimentare perfino uno degli ultimi MacBook Pro con processore M1. A tal proposito, l’azienda ha presentato anche un cavo Thunderbolt 4 che funziona perfettamente con questo dock ed offre sia una larghezza di banda di 40 Gb/s che il supporto a un massimo di 100 Watt per l’alimentazione.

Compatibilità

Il nuovo Belkin Connect Pro Thunderbolt 4 si collega a qualsiasi dispositivo dotato di porta USB-C abilitata per la trasmissione video (quindi anche iPad con iPadOS) e per funzionare su PC è necessario almeno Windows 10 RS3 o una versione più recente, mentre su Mac serve macOS Big Sur 11 o successivi. L’azienda lo consiglia per l’uso coi computer portatili fabbricati non più tardi del 2019: inoltre per i MacBook basati su processore M1 è supportato esclusivamente uno schermo esteso, mentre sui MacBook basati su tecnologia Intel per supportare due schermi estesi serve un adattatore da USB-C a video.

Belkin Connect Pro: prezzo e disponibilità

Questo dock si differenzia dalla generazione precedente (che per altro la nostra redazione ha recensito) soprattutto per l’aspetto, risultando molto più compatto (è lungo 20 centimetri, profondo 7,3 e alto quasi 4 centimetri).

Il nuovo Belkin Connect Pro Thunderbolt 4 si può acquistare anche su Amazon al prezzo di 429,99 euro mentre il cavo è attualmente elencato soltanto sul sito web ufficiale ma in vendita separatamente soltanto negli USA a 69,99 dollari (in Italia, se il prezzo non cambierà al lancio, costerà 89,99 euro). Chi acquista questa docking station comunque trova in confezione anche il cavo Thunderbolt 4 lungo 80 centimetri e l’alimentatore da 120 Watt.

Se volete approfondire l’argomento e scoprire come funzionano Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB 4 per collegare il mondo digitale potete dare un’occhiata al nostro approfondimento qui.