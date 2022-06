iPhone 14, Foxconn assume per iniziare la produzione

Come da tradizionale tabella di marcia per la nuova generazione annuale di iPhone, Foxconn ha iniziato la campagna di ricerca di personale e assunzioni prima di dare il via alla produzione degli iPhone 14 nel suo principale stabilimento di Zhengzhou in Cina, uno dei più grandi e avanzati al mondo per la produzione di smartphone, una vera e propria città fabbrica ribattezzata dai locali iPhone City, per lo più dedicata all’assemblaggio degli smartphone di Cupertino.

Come ormai avviene da alcuni anni a questa parte, per invogliare la manodopera cinese sempre meno interessata al lavoro di catena di montaggio, Foxconn propone bonus extra oltre lo stipendio mensile, questo sia per nuovi dipendenti e anche per chi è già dipendente e sceglie di rimanere in azienda per almeno quattro mesi dall’assunzione. Secondo South China Morning Post quest’anno il bonus proposto da Foxconn è di 9.000 yuan, poco meno di 1.300 euro, un compenso extra sostanzioso non solo per gli standard in Cina.

La notizia sulla ricerca di personale da parte di Foxconn per l’inizio della produzione degli iPhone 14 arriva a breve distanza dall’anticipazione sull’inizio delle spedizioni di parti e componenti destinati ai nuovi smartphone che i fornitori di Apple hanno iniziato a far recapitare negli stabilimenti di Foxconn. Insomma tutti i tasselli sembrano combaciare, lasciando prevedere presentazione e lancio entro settembre, come da tradizionale tabella di marcia Apple senza ritardi.

Questo anche se in realtà a maggio erano emerse alcune indicazioni sul possibile ritardo di progettazione di un modello di iPhone 14, comunque un divario di tempistiche contenuto rispetto agli altri terminali, che si prevede Apple riuscirà a colmare da qui al lancio: salvo ulteriori sorprese, dovrebbe avvenire in contemporanea per tutti i quattro modelli.

