iPhone 14, il design è deciso

Apple ha scelto il design di iPhone 14 Pro: secondo le indiscrezioni Foxconn (il suo più grande fornitore, ndr) ha cominciato a costruire i modelli di prova, il che suggerirebbe che la società di Cupertino ha quindi finalizzato il design ed è pronta ad avviare la prima fase della produzione.

In un rapporto del Taiwan Economic Times si legge che Foxconn si occuperà della produzione dei modelli di fascia alta della prossima linea di iPhone mentre Luxshare, un altro dei fornitori di Apple, costruirà i restanti due. In questo momento quindi Foxconn sta iniziando a costruire l’iPhone 14 Pro per assicurarsi che il dispositivo soddisfi gli standard di Apple, in modo tale che quest’ultima possa poi autorizzarne la produzione di massa.

«Dopo aver avviato la produzione di prova, Foxconn dovrà raccogliere dati, correggere le anomalie, valutare il processo produttivo e migliorare tutti gli elementi che hanno bisogno di aggiustamenti, in modo da rendere la produzione accettabile».

Si prevede che iPhone 14 e iPhone 14 Pro presentino una riprogettazione significativa, con scelte che potrebbero riportare in auge il nostalgico design di iPhone 4 e iPhone 5. Secondo quanto già visto dai rendering condivisi dal leaker Jon Prosser questi telefoni potrebbero presentare uno chassis complessivamente più spesso in modo da rendere il dorso completamente uniforme, senza cioè alcuna sporgenza in prossimità del modulo della fotocamera. Potrebbero persino tornare i pulsanti volume di forma circolare e dovrebbe esserci anche un nuovo design per la griglia dell’altoparlante.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarderanno la rimozione della tacca in favore di un ritaglio molto più compatto, in alto, dall’aspetto di una pillola, all’interno del quale saranno posizionati la fotocamera anteriore e i sensori TrueDepth per la scansione del volto con Face ID. Dovrebbero essere ancora quattro le varianti della gamma numero 14, con due iPhone da 6,1 pollici e due con schermo da 6,7 pollici, segnando così la fine della serie “mini” da 5,4 pollici lanciata per la prima volta con gli iPhone della serie numero 12.

E poi una nuova fotocamera grandangolare da 48 MP, registrazione video in 8K, 8 GB di RAM sui modelli di fascia alta, 2 TB di capacità per la versione più capiente, niente slot SIM e tanto altro ancora: novità, queste, che sono già state raccolte dalla nostra redazione in questo articolo.