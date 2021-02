Qualcomm Snapdragon X65 è il chip modem 5G super veloce atteso negli iPhone 2022

Qualcomm ha presentato Snapdragon X65, il primo chip modem 5G da 10 Gigabit per smartphone al mondo, che consente velocità teoriche di trasmissione dei dati fino a 10 gigabit al secondo. Apple probabilmente lo utilizzerà negli iPhone 14 del 2022.

Mentre le velocità di download nel mondo reale rimarranno probabilmente molto al di sotto del picco di 10 gigabit al secondo, i dispositivi dotati di Snapdragon X65 dovrebbero vedere nel complesso velocità 5G più elevate. Il modem ha anche molti altri vantaggi, tra cui una migliore efficienza energetica, una maggiore copertura per le bande mmWave e sub-6 GHz e il supporto per tutte le frequenze mmWave commercializzate a livello mondiale, inclusa la nuova banda n259 (41 GHz).

Come con la generazione precedente, Snapdragon X60, questo X65 può aggregare dati da bande mmWave e sub-6GHz simultaneamente per ottenere una combinazione ottimale di copertura ad alta velocità e bassa latenza. Il modem è abbinato al nuovo modulo antenna mmWave di quarta generazione di Qualcomm per una copertura mmWave estesa ed efficienza energetica superiore.

Ricordiamo che mmWave è un insieme di frequenze 5G che promettono velocità ultraveloci a brevi distanze, rendendolo più adatto per le aree urbane dense. In confronto, il 5G sub-6GHz è generalmente più lento di mmWave, ma i segnali viaggiano più lontano, servendo meglio le aree suburbane e rurali. Il supporto di mmWave sui modelli di iPhone 12 è limitato agli Stati Uniti, ma le voci suggeriscono che i modelli di iPhone 13 potrebbero supportare mmWave anche in altri paesi.

Nel 2019, Apple e Qualcomm hanno risolto una battaglia legale e raggiunto un accordo di fornitura di chipset pluriennale, aprendo la strada affinché Apple possa utilizzare i modem 5G di Qualcomm, a partire dallo Snapdragon X55 nei modelli di iPhone 12. Oltre a ciò, un documento dell’accordo ha rivelato che Apple utilizzerà probabilmente il modem Snapdragon X60 per gli iPhone 2021, seguito dallo Snapdragon X65 negli iPhone 2022.

Lo Snapdragon X65 potrebbe essere l’ultimo chip modem Qualcomm utilizzato negli iPhone, poiché gli analisti di Barclays e molte altre fonti hanno previsto che Apple passerà al proprio modem 5G progettato internamento per iPhone entro il 2023. Del resto, l’abbandono delle CPU Intel in favore dei processori Apple silicon M1 per Macbook, suggerisce la strada che Apple ha intenzione di calcare, ossia quello di prendere il totale controllo dell’hardware dei propri dispositivi.

