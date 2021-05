Qualcomm potenzia Snapdragon X65 in vista di iPhone 14

Tra le novità annunciate da Qualcomm in questi giorni c’è anche un aggiornamento di Snapdragon X65 che migliora le prestazioni di rete e allo stesso tempo riduce i consumi di energia: per gli appassionati Apple l’update è rilevante perché Cupertino ha siglato un contratto di fornitura per chip modem per iPhone, e il modello Snapdragon X65 è quelloche probabilmente verrà impiegato negli iPhone 14 del 2022.

Grazie all’aggiornamento Qualcomm Snapdragon X65 supporta una larghezza di banda più ampia di 200MHz nello spettro mmWave, mentre le tecnologie di risparmio energetico Qualcomm 5G PowerSave 2.0 assicurano minori consumi e maggiore durata della batteria.L’aggiornamento del chip modem è possibile grazie all’architettura aggiornabile del chip, che permette al costruttore di introdurre miglioramenti nel tempo tramite update software.

Come il precedente Snapdragon X60 che probabilmente verrà impiegato negli iPhone 13 di quest’anno, anche il modello X65 è in grado di aggregare le bande 5G mmWave e sub 6GHz per raggiungere prestazioni più elevate, ottenendo una combinazione ottimale di alta velocità, copertura e bassa latenza. Negli iPhone 12 attualmente in commercio è impiegato il chip modem Snapdragon X55.

Per quanto riguarda invece Snapdragon X65 appena aggiornato, ricordiamo che è stato annunciato a febbraio di quest’anno: si tratta del primo chip modem 5G al mondo, sistema di antenne incluso, di classe 10 Gigabit, ciò in grado di raggiungere la velocità massima teorica di 10 gigabit al secondo.

Secondo l’attendibile analista Ming Chi Kuo, e non solo, Snapdragon X65 atteso negli iPhone 14 del 2022 potrebbe essere l’ultimo di Qualcomm impiegato da Apple, questo perché Cupertino da anni sta sviluppando internamente il suo primo chip model proprietario, operazione accelerata anche dall’acquisizione della divisione chip modem di Intel avvenuta nel mese di lugio del 2019.

Tutto quello che sappiamo finora sui prossimi iPhone 13 di quest’anno è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che c’è da sapere sulla gamma attuale iPhone 12 è qui. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Qualcomm sono disponibili qui, invece per tutti gli articoli dedicati all’universo iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito web.