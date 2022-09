iPhone 14 Pro è fino al 38% più veloce nei test 5G in USA

Anche se è confermato l’impiego del chip modem Snapdragon X65 di Qualcomm, non solo negli iPhone 14 Pro ma anche nei due modelli standard, non erano previsti grandi miglioramenti nelle prestazioni sulle reti cellulari: al contrario, nei primi test 5G effettuati in USA iPhone 14 Pro ha dimostrato di essere notevolmente più veloce rispetto ai top di gamma dello scorso anno, fino al 38% più veloce.

I primi test sulle reti 5G in USA di iPhone 14 Pro sono stati effettuati da SpeedSmart sulle reti di due dei principali operatori, T-Mobile e Verizon. L’incremento di prestazioni maggiore si registra nella velocità di download, meno invece in quella di upload, inoltre risulta migliore anche la latenza, che si riduce.

Sulla rete T-Mobile iPhone 14 Pro ha registrato una velocità di download di picco di ben 255,91 Mbps contro i 173,81 Mbps di iPhone 13 Pro. In upload invece iPhone 14 Pro segna 28,25 Mbps, mentre il modello precedente segna 22,51Mbps. Invece sulla rete Verizon iPhone 14 Pro ha raggiunto una velocità di download picco di 175,56 Mbps, mentre iPhone 13 Pro si ferma a 126,33 Mbps. In upload il nuovo modello registra 27,28 Mbps, mentre quello precedente 21,64 Mbps.

Buone notizie anche per gli appassionati di videogiochi e delle trasmissioni dal vivo in streaming, videochiamate e videoconferenze incluse. Questo perché gli iPhone 14 Pro fanno registrare tempi di latenza inferiori per il collegamento ai server (ping), 52,88 millisecondi su T-Mobile contro 62,20 ms di iPhone 13 Pro. Sulla rete Verizon iPhone 14 Pro segna 37,09 ms, mentre iPhone 13 Pro 52,24 millisecondi.

Naturalmente, oltre al terminale, questo tipo di test dipende molto dalle reti cellulari 5G disponibili nell’area in cui vengono effettuati, inclusa la tecnologia impiegata dagli operatori, la densità dei terminali collegati alla stessa torre e così via. Occorre anche ricordare che negli USA sono più diffuse e utilizzate le reti 5G più veloci con tecnologia mmWave, mentre in Italia e in altri paesi questo non è ancora possibile.

