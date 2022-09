iPhone 14 Pro vola in 5G e consuma meno con Snapdragon X65

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono dotati del modem Snapdragon X65 di Qualcomm per velocità 5G superiori, oltre che per un consumo energetico inferiore e un migliore supporto mmWave sui modelli statunitensi, secondo uno smontaggio condiviso in rete su YouTube.

Il chip modem Snapdragon X65 può essere visto sulla scheda logica in uno smontaggio dell’iPhone 14 Pro. Nel momento in cui scriviamo non c’è certezza che anche iPhone 14 e iPhone 14 Plus montino lo stesso modem Snapdragon X65, anche se tutti i modelli all’interno di una serie in genere condividono lo stesso modem.

Qualcomm ha annunciato il modem Snapdragon X65 nel febbraio 2021 con miglioramenti dell’efficienza energetica, con conseguente miglioramento della durata della batteria durante l’utilizzo del 5G. Inoltre, il modem X65 è il primo modem e antenna 5G da 10 Gigabit al mondo per smartphone, consentendo velocità massima teorica fino a 10 gigabit al secondo.

Nel maggio 2021, Qualcomm ha aggiornato il suo chip modem X65 Snapdragon con un supporto più ampio dello spettro mmWave. I miglioramenti dell’efficienza energetica sia del modem X65, che del chip A16 Bionic, contribuiscono a una maggiore durata della batteria sui modelli di iPhone 14 Pro. Un test di autonomia all’inizio di questa settimana ha rilevato che iPhone 14 Pro Max è durato in funzione due ore in più rispetto a iPhone 13 Pro Max dell’anno scorso.

Ricordiamo che da anni è previsto l’arrivo del primo chip modem progettato internamente da Apple, ma non è chiaro se questo arriverà con gli iPhone 15 del 2023 o ancora più avanti nel tempo.

