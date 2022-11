Per il Black Friday Longer sconta stampanti 3D e incisore laser

Parte il Black Friday di Longer, noto brand quando si tratta di stampanti 3D e incisori laser. Le offerte sono riferite a tre prodotti specifici, RAY5 10W Laser Engraver, LK5 PRO e Orange 4K, anche se non m mancano coupon generici.

Anzitutto, andando a questo indirizzo, otterrete uno sconto di 10 dollari su una spesa di 100, 40 dollari su una spesa di 300 e 80 dollari su una spesa di 600.

RAY5 10W

Il primo dei prodotti in offerta è l’incisore laser praticamente professionale, RAY5 10W. Offre uno spazio di lavoro davvero ampio da 15,75*15,75 pollici e presenta un touch screen incorporato da 3,5 pollici. si tratta di una macchina per incisione e taglio laser fai-da-te ad alta precisione, che può incidere oltre 1000 materiali, quali legno, metallo, acrilico, vetro, pelle, e molti altri ancora.

Ray5 10w con touch screen da 3,5 pollici aggiunge nuove funzionalità rispetto ai predecessori, come più modi per il trasferimento dei dati e il controllo di più macchine.

Inoltre, grazie alla tecnologia a doppio raggio, Ray5 10W ha una potenza laser più forte a 10W, che consente una migliore capacità di taglio e incisione. È in grado di tagliare anche pannelli di legno di spessore pari a 20mm e 30mm se si parla di acrilico, con una velocità massima di incisione di 10000mm/min.

L’incisore Laser RAY5 10W si acquista a questo indirizzo al prezzo più basso di sempre, solo 409,99 dollari. Inoltre, sull’acquisto del bundle combo, in regalo anche 77 pezzi di diverso materiale per le incisioni. Da notare, che il modello meno potente, da 5W è in offerta a 199,99 dollari, solo per 50 unità.

LK5 Pro

La prima delle stampati 3D in offerta è quella a filamento, il modello LK5 Pro, un vero cavallo di battaglia dell’azienda. L’area di stampa è molto più grande della maggior parte di stampanti 3D casalinghe: parliamo infatti di un volume pari a 30 x 30 x 40 centimetri, quindi di circa 10 centimetri più ampio su ciascuna delle tre direzioni.

E’ dotata di un ampio schermo touch a colori da 4,3 pollici dal quale è così possibile gestire tutto senza dover necessariamente collegare il computer sul quale è presente il file di stampa o il progetto.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, l’ugello raggiunge una temperatura di 190 – 250 °C, utilizza filamenti da 0,4 millimetri di diametro e stampa alla velocità massima di 1,8 centimetri al secondo. E’ inoltre dotata di una base di stampa in vetro-ceramica che promette una maggiore facilità di rimozione degli oggetti stampati al termine. Inoltre utilizza delle coperture in teflon che consentono di evitare scottature qualora si dovesse entrare a contatto con uno dei tubi a vista.

Per il Black Friday è in offerta al prezzo più basso di sempre, solo a 289,99 dollari.

Orange 4K

L’ultima delle offerte Black Friday 2022, non per importanza, è dedicata alla stampate stampante 3D a resina, Orange 4K. Tra le principali caratteristiche propone un ampio schermo LCD e ampio spazio di stampa, che consente di creare oggetti di 4,72 x 2.68x 6.69 pollici di grandezza. Grazie alla sua tecnologia di stampa ad alta precisione permette di creare oggetti dettagliati con una migliore superficie sulle miniature.

Orange 4K è costruita con guide a doppio rivestimento per una stampa più stabile e nessun problema di oscillazione. Ovviamente, la stampante gode di sorgenti luminose LED UV parallele per fornire una migliore uniformità, maggiore intensità nell’indirire la resina e tempi di polimerizzazione più brevi.

Orange 4K è compatibile anche con Chitubox e gode di un sistema di rilevamento della temperatura che arresterà la stampa nel caso di surriscaldamento e temperature troppo alte.

Al momento la trovate in offerta a 235 dollari, il prezzo più basso di sempre, rispetto al prezzo originale di 399,99 dollari.

Da notare che tutti gli ordini vengono evasi da magazzini europei, il che si traduce in consegne rapide e assenza di oneri doganali.