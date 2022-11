Foxconn taglia le previsioni per i blocchi Covid iPhone 14 in Cina

Non si arrestano le preoccupazioni per la produzione e l’assemblaggio di iPhone in Cina: i blocchi per Covid della produzione di iPhone 14 presso l’impianto di assemblaggio primario di Foxconn rimangono talmente gravi da costringere Apple ad emettere un avvertimento sulla disponibilità limitata, mentre Foxconn avverte ora sull’impatto di tali restrizioni.

Foxconn afferma, infatti, che le entrate derivanti dall’assemblaggio dell’elettronica di consumo scenderanno nell’importantissimo trimestre delle vacanze di Natale, che storicamente è tra i più importanti per l’azienda e in generale per l’elettronica di consumo.

Due settimane fa Foxconn ha confermato l’epidemia di COVID-19 all’interno del più grande stabilimento di iPhone del mondo, a Zhengzhou, in Cina, anche se all’epoca la società aveva affermato che l’impatto sulla produzione di iPhone 14 sarebbe stato “controllabile”.

Adesso, si scopre che la produzione di iPhone 14 continua ad essere fortemente colpita dai blocchi. Bloomberg nota come la società abbia riportato utili sotto le stime per il terzo trimestre, oltre a sottolineare che l’assemblatore abbia affermato che la crescita dei ricavi sarà piatta per l’attuale trimestre. L’enorme impianto – che ha fatto guadagnare a Zhengzhou il soprannome di iPhone City – è responsabile di circa l’80% di tutta la produzione di iPhone in tutto il mondo.

Il rallentamento della produzione degli iPhone 14 nel fondamentale trimestre degli acquisti e regali di Natale è una pessima notizia per Apple che finora era riuscita ad affrontare la crisi con risultati decisamente più positivi rispetto ai concorrenti. A causa dei blocchi Apple rischia di non riuscire a soddifare l’intera la domanda e soprattutto rischia un risultato trimestrale inferiore rispetto all’ultimo del 2021, una macchia nera nella lunghissima catena di risultati sempre in crescita.

Il governo cinese sta subendo una crescente pressione politica ed economica per porre fine alla sua politica zero-COVID-19, che mira a utilizzare i blocchi a oltranza per intere città di milioni di persone nel tentativo finora fallito di sradicare il virus dal paese. I cinesi stanno esprimendo la propria frustrazione, mentre le aziende lottano per mantenere la produzione durante i blocchi.

Già nelle settimane scorse il fornitore Apple ha affermato che l’epidemia di Covid potrebbe influenzare la sua produzione fino al 30%, ma cercherà di utilizzare altre strutture per compensare la perdita.

