I migliori accessori per iPhone 14 e iPhone 14 Pro da comprare subito

Se avete acquistato, o avete intenzione di acquistare iPhone serie 14 anche su Amazon e nei negozi, potrebbe essere una scelta intelligente sia dal punto di vista della protezione che di quello dell’usabilità cominciare a comprare subito una custodia. Oltre a questo vi servirà certamente anche un caricabatterie se non ne avete uno in casa visto che Apple nel tempo li ha tolti dalla scatola.

Ma non sono solo questi gli accessori che potrebbero servirvi. Vediamo qui di seguito una lista con i più indispensabili e con quelli più… sfiziosi grazie ai quali capitalizzare le enormi potenzialità dei nuovi iPhone.

Una custodia economica

Ad esempio, per quanto riguarda le custodie, appena un dispositivo viene presentato come è il caso di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, sul mercato si trovano immediatamente quasi solo custodie economiche. Non mancano però prodotti di buona qualità. È il caso di quelle di ESR e di Spigen, due dei maggiori protagonisti nel settore degli accessori che ottimizzano prezzo e prestazioni.

Per quanto riguarda le custodie trasparenti vi consigliamo di dare un’occhiata a quella per iPhone 14 e per iPhone 14 Pro di ESR. Sono realizzate in polimero di alta qualità che mantiene la cover trasparente più a lungo. Il design a micropunti impedisce l’effetto “bagnato” che si crea tra il telefono e la custodia. Nonostante le due custodie siano trasparenti e sottili (1,6mm), proteggono bene il dispositivo. Gli angoli Air-Guard ammortizzano gli urti e le cadute, mentre i bordi rialzati dello schermo e la Camera Guard proteggono lo schermo e la fotocamera dai graffi.

Spigen è un leader nel settore delle custodie. In questo momento il prodotto base è rappresentato dalle Liquid Air, anche qui per iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Ma noi vi consigliamo di acquistare le Mag Armor MagFit che hanno due pregi essenziali: sono molto robuste e sono perfettamente compatibili con la tecnologia MagSafe. Al contrario di altri modelli che si affidano per funzionare con gli agganci magnetici solo allo spessore, qui abbiamo anche un elemento interno magnetico che consente alla custodia di aderire perfettamente ad un Magsafe originale oppure ai tanti caricabatterie magnetici di terze parti. Altro aspetto da considerare sono la tessitura antiscivolo e la copertura dei tasti.

Una cover Apple

Se la cover economica non fa per voi e siete disposti a spendere di più per avere il meglio, andate su Amazon dove potete già comprare le custodie Apple che, ovviamente, è in grado di produrre fin da subito le migliori. Parliamo delle custodie Magsafe in silicone e in pelle, prodotti di elevata qualità che sono andati subito in vendita su Amazon (come su Apple Store). Si tratta, come dice Apple, custodie che integrano dei magneti che si allineano alla perfezione con iPhone 14, la custodia è facile da agganciare e sganciare. Hanno un desgn perfettamente tagliato sui nuovi modelli, tasti coperti e realizzati in alluminio (sui modelli in pelle) o in silicone (sui modelli di custodia dello stesso materiale) e internamente sono rivestite in microfibra (tranne, ovviamente, la versione trasparente). Le custodie Apple sono un eccellente compromesso tra peso, spessore e fattore di protezione. Il prezzo non è economico in assoluto ma la qualità è garantita. E spesso si possono trovare in sconto.

Protezione in vetro Spigen Glas.tR EZ

Anche se Apple assicura materiali sempre più resistenti ad ogni nuove modello, sempre nell’ottica di applicare una prima protezione al telefono, è buona cosa accompagnare la custodia ad una pellicola frontale per lo schermo. A nostro giudizio le migliori da comprare sono quelle di Spigen, uno specialista oltre che nelle custodie anche nel settore delle protezione degli schermi. Con le Spigen Glas.tR EZ ne comprate due, in vetro temperato, che rivestono completamente la superficie frontale del dispositivo lasciando solo uno spazio per la tacca che accoglie i sensori frontali del telefono, avendo così la certezza che Face ID e tutto il resto funzioni perfettamente senza alcuna interferenza. Nella confezione trovate anche l’indispensabile applicatore che permette di allineare perfettamente la pellicola ai bordi. Un aspetto importante da notare è che le pellicole per iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono identiche a quelle per iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max ma quelle per iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, nonostante abbiano uno schermo con identica dimensione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus, hanno bordi con una curvatura differente e quindi non possono essere interscambiate.

Alimentatore Apple USB‑C da 20W

Come detto sopra, nella confezione degli iPhone venduti da Apple fin dal modello 12 non c’è più l’alimentatore, ma il solo cavo da USB-C a Lighting. Una scelta ambientale che potrebbe rendere difficoltosa la prima ricarica di chi magari sta acquistando il suo primo smartphone “moderno” e magari a casa non possiede nessun caricatore con USB-C. In tal caso vi consigliamo di comprare il caricatore il caricatore da 20 Watt di Apple sufficientemente potente per ricaricare anche un iPad Pro da 12,9″ a piena potenza. Si può usare anche con iPhone 8 o modelli successivi e sfruttare la loro funzione di ricarica veloce. Da qualche tempo è in sconto e lo si può trovare a prezzi decisamente competitivi anche con prodotti simili di terze parti. In alternativa vi consigliamo questo di Ugreen. La qualità è garantita e il prezzo più basso

Airpods Pro

Nelle confezioni dei nuovi iPhone non ci sono neppure gli auricolari e se volete pensare al massimo dell’integrazione audio nell’ecosistema Apple pensate agli AirPods Pro. Apple ha appena rilasciato gli Airpods Pro 2 ma sono ancora disponibili a prezzo più basso gli Airpods Pro originali. Stiamo parlando di auricolari senza fili che in tutti e due i casi hanno un’ottimo sistema di isolamento del rumore. Offrono audio immersivo, attivazione e disattivazione automatica. Nella nuova versione c’è anche una custodia compatibile con il sistema Dov’è e gli auricolari hanno il nuovo chip H2 che garantisce una migliore qualità dell’audio, supportata anche da nuove componenti come i driver. Una valida alternativa agli Airpods Pro oppure agli Airpods Pro 2, sono gli Airpods 3.

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm)

Se invece volete utilizzare delle classiche cuffie con Jack (avete quelle vecchie Grado o Senheiser che è un peccato lasciare da parte) o volete utilizzare anche l’ingresso microfonico c’è l‘adattore Lightning-Jack originale di Apple ed è perfetto per tutti i vostri collegamenti audio tradizionali. In commercio ci sono molti altri accessori simili prodotti da aziende cinesi. Alcuni sono di buona qualità, altri meno. Vista la differenza di prezzo minima consigliamo decisamente l’originale Apple

Manfrotto Pixi Clamp

Finiamo con un extra: visto che iPhone 14 ha una stretta vocazione video quale accessorio migliore di Manfrotto Pixi Clamp, un piccolo treppiede da tavolo stabile, ergonomico e comodo soprattutto in questo periodo in cui anche lo Smart Working è massicciamente presente nella nostra vita. Perché oltre ad usarlo per autoscatti, foto paesaggistiche e in tutti quei contesti dove si può sfruttare al massimo le nuovi potenti fotocamere della serie Pro, si può anche usare come sostegno per le videoconferenze. In più è anche molto compatto per stare comodamente in tasca e chiudendo le gambe si trasforma anche in una pratica maniglia per le riprese, il che non guasta mai.

Apple MagSafe Charger

Un caricabatterie wireless è quello che vi serve per un iPhone 14 e iPhone 14 Pro e non c’è nulla di meglio del Magsafe. È stato il primo capace di fornire la massima potenza Come sempre la periferica si distingue per un minimalismo assoluto. È in grado di ricaricare il telefono quasi alla sua alla massima potenza nominale, ma solo quando è abbinato al nuovo alimentatore Apple da 20W: così si raggiungerà la potenza di ricarica massima di 15W, valore dichiarato da Apple pari al doppio dello standard Qi di 7,5W. Una delle peculiarità è che è parte dell’ecosistema Magsafe, quindi in grado di attaccarsi magneticamente all’iPhone, così da metterlo subito in posizione corretta per la ricarica. Potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo; costa 45 euro sul sito ufficiale Apple.

Auckly Qi 15W Caricatore Wireless Auto

E chi deve ricaricare in auto? La domanda anche qui ha molteplici risposte, ma tra i tanti prodotti vi segnaliamo quello quello di Aukly unisce due fattori: una effettiva funzionalità nel presentare l’iPhone davanti ai nostro occhi mentre guidiamo e la ricarica wireless mediante un pad integrato capace di arrivare a 7,5W (o 15W si parla di un dispositivo Android). A differenza di altri concorrenti le ganasce si chiudono automaticamente per una presa rapida ed efficiente.