Come cambia la fotografia su iPhone 16 Pro con Camera Control

Pubblicità

Il modo in cui fotografiamo e registriamo i video con iPhone cambia in maniera profonda sugli iPhone 16 Pro e Pro Max, i primi telefoni di Apple ad introdurre un tasto dedicato, il Camera Control, che rende tutta l’esperienza ancora più semplice e personale.

Si tratta forse della novità più importante datosi che questi telefoni sono anche i primi ad essere “costruiti per la Apple Intelligence”, come scrive l’azienda sul suo sito ufficiale, e questa è una tecnologia che purtroppo non arriverà alle nostre latitudini prima di qualche anno, tagliando di fatto la gran parte delle sue potenzialità ad una larghissima fetta di persone.

Il Camera Control

Partiamo innanzitutto dal Camera Control, il nuovo interruttore tattile posizionato sul bordo destro del telefono. È un pulsante capacitivo controllato da un sensore di forza ad alta precisione che riconosce il modo in cui viene toccato. Non solo per quanto riguarda la forza esercitata nella pressione, ma anche per il tipo di sfioramento, riconosciuto questo attraverso una serie di sensori posti al di sotto della sua superficie.

Le anticipazioni dei mesi scorsi alla fine si sono rivelate esatte. L’evento tenuto da Apple lunedì 9 Settembre ha infatti confermato che schiacciando questo tasto è possibile richiamare al volo l’app Fotocamera, rendendo così effettivamente inutile posizionarne l’icona nella schermata principale.

Una volta dentro l’app, questo tasto può essere utilizzato in vari modi a seconda di come lo si personalizza. Di base può scattare una foto o, tenendolo premuto, registrare un video fino a che non lo si rilascia.

Ma volendo si può usare anche per controllare lo zoom, l’esposizione o la profondità di campo come fosse una rotella virtuale.

Grazie alle API gli sviluppatori potranno anche usarlo per controllare altri parametri: l’esempio che riporta Apple è quello dell’app Kino, dove sarà possibile usare il Camera Control per regolare il bilanciamento del bianco o impostare i punti AF.

In autunno poi arriverà un aggiornamento del sistema operativo – dice Apple – che aggiungerà un secondo stadio al pulsante in modo da poterlo premere “a metà” per bloccare la messa a fuoco e l’esposizione, e così ricomporre poi la scena come meglio si preferisce fino a schiacciarlo a fondo per completare lo scatto.

Entro fine anno un secondo aggiornamento invece aggiungerà al tasto alcune funzioni di Intelligenza Visiva che, come dicevamo, mancheranno alle nostre latitudini per via della mancanza di una traduzione in italiano delle funzioni di Apple Intelligence. Ad ogni modo inquadrando ad esempio l’insegna di un ristorante si potrà usare questo nuovo pulsante per leggerne al volo le recensioni online; oppure usandolo su una locandina consentirà di aggiungere l’evento al proprio calendario; o se si rivolge le fotocamere verso un cane, per scoprirne le caratteristiche sula razza.

I tre obiettivi

Confermate anche le lenti presenti sui nuovi iPhone 16 Pro e Pro Max.

La fotocamera principale è una Fusion da 48 MP con sensore quad-pixel, che può registrare video in 4K a 120 fps in Dolby Vision.

C’è poi una ultra-grandangolare da 48 MP quad-pixel con autofocus che può scattare anche foto Macro.

L’ultimo è il teleobiettivo 5x.

Queste fotocamere, come per quelle degli iPhone 16, si possono impiegare anche per scattare foto spaziali, una specie di effetto tridimensionale che ben si apprezza indossando un visore Vision Pro.

Gli stili fotografici

Nell’annuncio Apple ha anche puntato molto sugli stili fotografici che, a differenza dei filtri, sono in grado di applicare delle modifiche selettive ai colori anziché sull’intero fotogramma.

In pratica con questi nuovi telefoni è possibile regolare il colore, le luci e le ombre in tempo reale perché sono in grado di comprendere persino le sfumature della pelle. Sono regolazioni di precisione che si possono applicare sia in anteprima dal vivo, oppure dopo lo scatto; oppure si possono annullare anche in seguito, recuperando così lo scatto originale.

Potete leggere tutto quel che è stato annunciato da Apple sugli iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max cliccando qui.